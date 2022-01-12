ورجعنا تاني.. الأغنية الرسمية لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة

قدم عدد من الفنانين من مختلف الدول الأغنية الرسمية لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة لعام 2022 بعنوان «ورجعنا تاني»، وشارك الفنان المصري محمد الشرنوبي مع عدد من المطربين من عدة دول مختلفة في الأغنية ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وشهد الرئيس السيسي فعاليات افتتاح مسرح شباب العالم، وقدم مجموعة من الشباب أغنية على مسرح شباب العالم بـ خمس لغات مختلفة .

وانطلقت فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، حيث أعلن الرئيس، عن إنطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، قائلًا: "باسم الله نبدأ ومن أجل مستقبل نعمل".



ورحّب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشباب العالم في النسخة الرابعة من منتدى شباب العام، تلك المنصة التي باتت منصة حوار وتواصل بين الشباب وأداة لتبادل الرؤى بين كل شباب العالم؛ وخاصةً في تلك اللحظة الفارقة من التاريخ الإنساني، والتي تحتّم علينا أن ندرك أهمية الحوار وإدارة الاختلاف فيما بيننا.