تفاصيل عرض فيلم "هابي بيرث داي" في مهرجان الجونة

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن مواعيد عرض فيلم "هابي بيرث داي" ضمن فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان والتي تنطلق الخميس 16 أكتوبر الجاري، وذلك بحضور نجومه وصناعه باعتباره فيلم افتتاح الدورة وهو أيضا الفيلم الذي تم اختياره لتمثيل مصر في سباق أوسكار أفضل فيلم أجنبي لعام 2025 .

من المنتظر عرض الفيلم مرتين، الأولى يوم الجمعة 17 أكتوبر في تمام الساعة السابعة مساء ويسبق ذلك حضور النجوم على السجادة الحمراء وذلك بمركز الجونة للمؤتمرات، ويعاد عرض الفيلم يوم السبت 18 أكتوبر الساعة 4:45 مساء في سينما أوديوماكس ويلي ذلك نقاش مع الأبطال وصناع الفيلم، كما ينافس الفيلم على جائزة "سينما من أجل الإنسانية" التي يمنحها جمهور المهرجان لفيلم روائي طويل مشارك في مسابقات المهرجانات المختلفة يعني بالقضايا الإنسانية.

فيلم "هابي بيرث داي" هو الأول للمخرجة سارة جوهر، وينطلق من دراما مؤثرة عن الانقسام الطبقى في القاهرة، حيث يتقاطع عيد ميلاد طفلة ثرية مع أمال فتاة عاملة تظن بالخطأ أنها مدعوة.

من جانبه عبر المنتج أحمد الدسوقي عن سعادته باختيار "هابي بيرث داي" ليكون فيلم افتتاح مهرجان الجونة مشيرا إلى تعاظم مكانة المهرجان ودوره في تسويق الأفلام المصرية خلال السنوات الأخيرة، والحضور الكبير من النجوم والصحفيين والنقاد الذي يضمن للفيلم مشاهدة واسعة في واحدة من أجل مدن مصر والبحر الأحمر، مؤكدا أن الشركة المنتجة " إسكاي ليميت" ستعلن قريبا عن موعد العرض الجماهيري للفيلم متمنيا أن يذهب الشريط لأبعد مدى في ترشيحات الأوسكار والجولدن جلوب.

الفيلم كتابة سارة جوهر ومحمد دياب، إنتاج أحمد الدسوقى "إسكاي ليميت"، بطولة النجمات نيللي كريم وحنان مطاوع، بمشاركة حنان يوسف والأطفال ضحى رمضان، جومانة، كادي محمد، فارس عمر، والعديد من ضيوف الشرف من بينهم شريف سلامة، على صبحي، إخراج سارة جوهر، ويشارك في الإنتاج فيلم سكوير، immersive Studios، بالإضافة للنجم الأمريكي الشهير جيمي فوكس .