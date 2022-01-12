أمين عمر حكما لمباراة الرأس الأخضر وبوركينا فاسو في أمم أفريقيا

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي “كاف”، عن حكام مباراة الرأس الأخضر ونظيره بوركينا فاسو ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية.

واختارت لجنة حكام الكاف طاقما مكونا من: “أمين عمر حكما للساحة ويعاونه كلا من محمود أبوالرجال مساعد أول وعطية محمد مساعد ثاني ودانيال لاريا حكما رابعا ومحمود عاشور حكما للفيديو ومحمد عبدالله نيالا حكم فيديو مساعد”.

وتقام المباراة غدا، الخميس، علي ملعب باول بيا ستاديوم الساعة التاسعة مساءً.

ويتواجد الحكام المصريون الذين وقع عليهم اختيار لجنة الحكام بالكاف، للمشاركة فى إدارة مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا، التي انطلقت فى الكاميرون السبت الماضي على أن تستمر حتى يوم 6 فبراير المقبل.

وجاءت القائمة على النحو التالي : حكام الساحة محمود البنا وأمين عمر ومحمد معروف وأحمد الغندور وثنائي المساعدين محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه وحكم تقنية الفيديو ومحمود عاشور.

وكشفت نتيجة مسحة كورونا التى أجراها الثنائى أحمد الغندور ومحمد معروف الحكمين الدوليين قبل السفر للكاميرون غدا للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا.

فيما جاءت مسحة الثنائى معروف والغندور سلبية على أن بطيران إلى الكاميرون غدا الخميس للمشاركة فى إدارة مباريات البطولة بعدما تم استدعائهم من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف.

