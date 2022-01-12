المشاط: التمويلات الميسرة دليل على التزام الدولة بمعايير الشفافية والحوكمة

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إنه في نهاية ديسمبر 2019 كان من الضروري عمل إطار تعاون دولي وانمائي فعال، مضيفة أن تم هذا الأمر على 3 مبادئ رئيسية الأمر الذي يعد في غاية الأهمية وخاصة في بداية الجائحة.



وأضافت رانيا المشاط، في كلمة لها في لقاء مع شركاء التنمية، على هامش منتدى شباب العالم، أن مصر الدول الأولى التي فعلت ما يعرف بـ مطابقة التمويلات الانمائية.

وتابعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن :"الدنيا لما قفلت في 2020 لم يكن هناك بعثات وتم استخدام التكنولوجيا لتحقيق العمل التشاركي والوزير القطاعي كان حاضرا في هذه الجلسات.



وأكملت وزيرة التعاون الدولي، أن الطاقة الجديدة والمياه والبنية التحتية من ضمن أهداف 2030، والتمويلات الميسرة دليل على التزام الدولة المصرية لمعايير الشفافية والحوكمة.



وأردفت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن التمويلات الميسرة ليسة فقط للدولة ولكن للقطاع الخاص أيضا.

