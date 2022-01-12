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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حزين ومتألم .. تعليق كيروش على هزيمة المنتخب أمام نيجيريا

كيروش
كيروش

أكد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر أنه يشعر بالألم والحزن بعد خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا في المباراة التي جمعت بينهما امس الثلاثاء في إطار الجولة الأولى في دور المجموعة بأمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.

وكتب كيروش عبر حسابه على موقع تويتر :" نشعر بالألم والحزن ولا شك في ذلك لأننا نريد الأداء الجيد وتقديم السعادة لمعجبينا وأصدقائنا وعائلاتنا .. نحن فخورون بالتزامنا ونريد أن نجعل الناس فخورين بنا. 

وتابع:"تظهر اللحظات الصعبة أن الرجال الأقوياء حقًا يقفون معًا، وأكثر اتحادًا وأقوى. تُظهر اللحظات الصعبة أن فريقًا واحدًا متحدًا ومستعدًا للقتال بقوة، وأداء أفضل، والنجاح دائمًا.. أيها الرجال، فلننتقل إلى مسؤوليتنا وأهدافنا الرئيسية.

وتعرض منتخب مصر الأول لكرة القدم للخسارة الأولى أمام نظيره نيجيريا بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

وحصد منتخب النسور الخضراء الثلاث نقاط الأولى فى البطولة ليتصدر ترتيب المجموعة فى انتظار نتيجة مباراة السودان وغينيا بيساو بعد قليل، بينما تبقى رصيد مصر بلا نقاط فى المركز الرابع فى ترتيب المجموعة.

ملخص الشوط الأول
وجاءت أول خطورة فى المباراة عن طريق مصطفى محمد الذي  سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس مادوكا أوكوي بسهولة فى الدقيقة 5.

وشهدت الدقيقة 6 توقف المباراة بسبب سقوط اللاعب أكرم توفيق على أرضية الملعب بعد كرة مشتركة مع موزيس سيمون ونزول الطاقم الطبي لإسعافه.

واضطر كارلوس كيروش الى إجراء تبديل أول فى الدقيقة 12 من زمن المباراة بخروج أكرم توفيق ونزول محمد عبد المنعم بدلا منه.

وشهدت الدقيقة 27 أخطر كرة لمنتخب نيجيريا ، عن طريق جو أريبو الذي  مرر الكرة بين مدافعي منتخب مصر واستلمها موزيس سيمون داخل منطقة الجزاء خلف المدافعين وسدد الكرة ولكن مرت لخارج الملعب في الشباك من الخارج.

وجاءت الدقيقة 30 لتشهد أول أهداف المباراة لمنتخب نيجيريا من اللاعب كيليتشي إيهيناتشو الذي استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء وسدد كرة قوية مرت على يسار الشناوي لداخل الشباك.

ولم يستطع لاعبو منتخب مصر إحداث أي خطورة على مرمى منتخب نيجيريا ليطلق الحكم بكاري جاساما صافرته معلناً نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب النسور على الفراعنة بهدف نظيف .

الشوط الثاني 
بدأ كيروش أحداث الشوط بإجراء تبديل بنزول أيمن أشرف بديلاً لأحمد فتوح ، قبل أن تشهد الدقيقة 48 كرة خطيرة من جانب  تايوو أونيي لاعب نيجيريا  بعد أن حول الكرة برأسية قوية من أمام المرمى وتصدى لها الشناوي بردة فعل سريعة.

وجاء التبديل الثالث لمنتخب مصر بنزول رمضان صبحي وزيزو بدلا من تريزيجيه ومصطفى محمد.

وسدد كيليتشي إيهيناتشو الكرة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بقدم أحد المدافعين وأمسك بها الشناوي فى الدقيقة 62.

وشهدت الدقيقة 64 أو خطورة حقيقة لمنتخب مصر عن طريق زيزو بعدما  توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين وراوغ موزيس سيمون ثم أرسل تمريرة عرضية شتتها الدفاع من على القائم الأول.

وفى الدقيقة 71 زيزو مرر الكرة لمحمد صلاح الذي استلمها خلف المدافعين ثم سدد الكرة ولكن ارتطمت في جسد الحارس مادوكا أوكوي.

منتخب مصر إفريقيا أمم أفريقيا مصطفي محمد السودان محمد صلاح

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