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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بنزيما يمنح التقدم لـ ريال مدريد بهدف في شباك برشلونة بالسوبر الإٍسباني

ريال مدريد
ريال مدريد

تقدم ريال مدريد على نظيره برشلونة بهدفين لهدف، في المباراة التي تجمعهما في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.

هدف ريال مدريد الثاني جاء عن طريق الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 72، عندما سدد كرة تصدى لها شتيجن، لترتد لداني كارفاخال والذي بدوره مرر الكرة لبنزيما ليضعها في الشباك.

الشوط الأول

 وكان ريال مدريد قريبًا من التسجيل من هجمة مرتدة في الدقيقة 19 بدأها فينسيوس جونيور، الذي مرر الكرة لـ ماركو أسينسيو في الجهة اليمنى، لكن تسديدة الأخير مرت فوق عارضة مرمى برشلونة.

وفي الدقيقة 25، تمكن البرازيلي فينسيوس جونيور من تسجيل الهدف الأول لـ ريال مدريد بعد تلقيه تمريرة رائعة من الفرنسي كريم بنزيما، ليطلق تسديدة قوية سكنت شباك تير شتيجن.

كثف بعد ذلك لاعبو برشلونة محاولاتهم لتسجيل هدف التعادل، وهو ما تمكنوا من تحقيق في الدقيقة 42 عن طريق الهولندي لوك دي يونج الذي استغل خطأ من إيدير ميليتاو في تشتيت الكرة، لينتهي الشوط الأول بهدف لكل فريق.

تشكيل برشلونة

وضم تشكيل برشلونة الوافد الجديد من مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني فيران توريس، حيث جاء كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: داني ألفيس - جيرارد بيكيه - رونالدو أرواخو - جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس- فرينكي دي يونج - جافي

خط الهجوم: فيران توريس - عثمان ديمبلي - لوك دي يونج.

تشكيل ريال مدريد

وضم تشكيل ريال مدريد كل من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - ناتشو فيرنانديز - فيرلاند ميندي

خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس - لوكا مودريتش

خط الهجوم: فينسيوس جونيور - ماركو أسينسيو - كريم بنزيما

وخرج النمساوي ديفيد ألابا من قائمة المباراة بسبب شعوره بإنزعاجات عضلية.

وتُقام المباراة على ملعب الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض.

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