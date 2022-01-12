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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزير الشباب: ندرس استضافة كأس العالم 2030 ومصر تمتلك كل الإمكانيات

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و الإعلامي أحمد موسى

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن مصر تدرس ملف كأس العالم 2030، مؤكدا أن مصر تمتلك كل الإمكانيات التي تجعلها قادرة على استضافة البطولات الكبرى.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الوزارة تدرس وتعمل على ملف استضافة مصر للبطولات الكبرى مثل المونديال والدورة الأولمبية.

ولفت إلى ضرورة أن يشعر كل لاعب مصري بوطنه ليقدم أفضل ما لديه، قائلا "نعمل وفقًا لرؤية الرئيس، والسيسي يساند الرياضة والشباب في شتى المجالات".

وأشار إلى أنه تحدث مع كل المعنيين لاستضافة مصر بطولات كبيرة مستقبلا، مختتما "ندرس خطواتنا حتى لا نكرر ما سبق في استفاضة المونديال". 

 

 

 

 

وزير الشباب كأس العالم صدى البلد أحمد موسى

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