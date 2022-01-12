وزير الشباب: مبادرة "حياة كريمة" هي مشروع القرن الـ 21

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن مبادرة حياة كريمة هى مشروع القرن الـ 21، وأن ما يحدث فى حياة كريمة لم يحدث في أي مكان وفي أي مكان بالعالم.

وأضاف وزير الشباب والرياضة خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن المرحلة الأولى فى المبادرة تشمل 51 مركز إداري فى 4500 قرية و تطوير 1028 مركز شباب.

ولفت إلى أن العمل يتم بشكل مستمر، و هناك متابعة لكل ما يتم بالمبادرة، و أن هناك برامج كثيرة تقوم بها الوزارة لمساعدة مراكز الشباب، وبناء قدرات الشباب على المستوى البدني والعقلي.

وأشار إلى أن الجانب التطويري و التشغيلي نعمل فيه على تأسيس برامج لمساهمة مراكز الشباب فى المجتمع و القري.

وأوضح أن مراكز الشباب ستسهم فى تطوير الجانب الرياضي والثقافي والعقائدي.