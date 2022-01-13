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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد حجاج: منتدى شباب العالم يمتاز بالحضور الإفريقي الكبير

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم

قال  السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الإفريقية سابقا،تعليقا على  فعاليات منتدى شباب العالم، إن منتدى شباب العالم يمتاز بالحضور الإفريقي الكبير .


وأضاف أحمد حجاج  في  مداخلة هاتفية على  قناة " الاولى الفضائية "، :"  منتدى شباب العالم يزيد من التعارف بين الشباب المصري  والإفريقي والتحدث عن أفضل سبل تنمية المجتمعات ".


وتابع أحمد حجاج :" يتم التطرق للحديث عن الكثير من القضايا التي تهم القارة الإفريقية في عاليات منتدى شباب العالم  ".


وأكمل أحمد حجاج :"  يتم تبادل الخبرات والاراء ووجهات النظر بين الشباب المصري والإفريقي والشباب الأوروبي ".

 

ولفت أحمد حجاج :"  أفريقيا حققت تقدم كبير في المسار الاقتصادي وتتطلع لمستقبل أفضل بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية حيز التنفيذ ".

شباب منتدى شباب العالم مصر إفريقيا اخبار التوك شو

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