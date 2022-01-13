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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنتر يخطف السوبر الإيطالي بفوز قاتل على يوفنتوس.. فيديو

صدى البلد

توج فريق إنتر ميلان بلقب كأس السوبر الإيطالي بعدما حقق فوزاً قاتلاً على حساب ضيفه يوفنتوس، حسمها منذ قليل الأشواط الإضافية، في المباراة التي جرت وقائعها في ملعب سان سيرو.

تقدم ويستون ماكيني بالهدف الأول ليوفننتوس في الدقيقة 24، لعب موراتا عرضية وصلت للأمريكي الذي ترقبها داخل منطقة الجزاء وسجل برأسية.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لإنتر ميلان بعد خطأ من دي تشيليو، ونجح لاوتارو مارتينيز في تسجيلها ليتعادل الإنتر في الدقيقة 35.

قبل أن يدون أليكسيس سانشيز هدفاً قاتلاً في الدقيقة الأولى من الوقت المبدد، منح به فريقه لقب السوبر.

تشكيل يوفنتوس ضد إنتر ميلان اليوم


حراسة المرمى: بيرين.

خط الدفاع: دي تشيليو، كيلليني، روجاني، أليكس ساندرو.


خط الوسط: بيرنارديسكي، ماكيني، لوكاتيلي، رابيو.

خط الهجوم: كولوسيفسكي، موراتا.

تشكيل إنتر ميلان ضد يوفنتوس


حراسة المرمى: هاندانوفيتش.

خط الدفاع: سكرينيار، دي فريج، باستوني.

خط الوسط: دومفريس، باريلا، بروزوفيتش، هاكان تشالهان أوغلو، بيريسيتش.

خط الهجوم: دجيكو، لاوتارو مارتينيز.
 

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