تعرف على تفاصيل حفل لطيفة وفريق كايروكي في «إكسبو دبي 2020»

يحيى فريق “كايروكى” حفلا غنائيا يوم 30 يناير من الشهر الجارى على مسرح اليوبيل بـ إكسبو دبي 2020.

ومن المقرر أن يقدم فريق كايروكى عددا من الأغاني أبرزها انت صاحبى وساموراي وافتح قلب اكتر من الاول وصباح الخير.

حفل لطيفة بـ إكسبو دبى

وأحيت النجمة لطيفة حفلاً غنائياً بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للجمهورية التونسية، وذلك على هامش "إكسبو 2020 دبي".

وأشارت لطيفة أن هذا الحفل يعد مسؤولية كبيرة تقع على عاتقها، خصوصاً أنها تحتفي بدولتها وتغني في الحدث العالمي الأضخم "إكسبو"، خاصة أن الحفل أقيم في ظروف استثنائية بعد إصابة عدد كبير من أعضاء فرقتها بفيروس كورونا، وعودتهم إلى الفندق المقيمين به للعزل، إلا أنها رفضت إلغاء الحفل وأصرت على لقاء جمهورها الذي وصل عددهم إلى ١٠ آلاف شخص.

واحتفلت النجمة التونسية مع جمهورها من كافة الجاليات العربية المتواجدة بدبي، والذين حرصوا على حضور الحفل المقام على خشبة مسرح حديقة اليوبيل، ووسط حضور كبير وتفاعل لافت حققت الحفلة نجاح كبير وردود فعل إيجابية كبيرة.

وقدمت لطيفة باقة من أشهر أغنياتها الجديدة ‏والقديمة، حيث مزجت بين أغاني الماضي والحاضر، حتى تتناسب مع كافة الأجيال التي حضرت ‏الحفل، كما شاركت لطيفة في الحفل، نخبة من أبرز نجوم الفن التونسي، وهم الفنانان مهدي العياشي، وزياد غرسة، حيث قدما مجموعة من أبرز الأغنيات التراثية والفولكلورية التونسية.

ويعد هذا الحفل هو الثاني للفنانة لطيفة في "إكسبو 2020"، بعد إحيائها حفل جائزة الصحافة ‏العربية، والذي أقيم منذ فترة بحضور نخبة من رموز الصحافة والإعلام ‏في الوطن العربي.