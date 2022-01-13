أولهما عام 2023.. تقديم جزءين جديدين من Red Notice

قررت منصة نتفلكس تقديم جزئين جديدين من فيلم Red Notice، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزء الأول من العمل عبر المنصة، ومن المقرر أن يتم طرح الجزء الثاني في نهاية عام 2023.

ومن المقرر أن يضم الجزء الثاني من فيلم Red Notice الأبطال الثلاثة للجزء الأول، بالإضافة إلى عدد من النجوم الجدد.

وتمكن Red Notice من تصدر قائمة مشاهدات المنصة العالمية، وقام ببطولته دواين جونسون وجال جادوت وريان رينولدز، حيث سجل رقما الأكثر مشاهدة خلال أول 28 يوما من طرحه على منصة نتفليكس.

وسجل فيلم Red Notice حوالي 278 مليون ساعة مشاهدة منذ طرحه على المنصة يوم 12 نوفمبر الجاري، ووصل إلى المركز الثاني خلال 10 أيام فقط مقتربا من رقم Bird Box القياسي الذي حقق 282 مليون ساعة مشاهدة خلال أول 28 يوما.

فيلم Red Notice الذي أنتجه دواين جونسون وأخرجه مارشال ثوربر، تكلف مبالغ طائلة في ميزانيته ويعد أحد أضخم الأعمال المنتظرة هذا الموسم، وتدور أحداثه حول سرقة جمعت بين أكثر محققين للجرائم في مكتب التحقيقات الفيدرالي و2 من أكثر المجرمين في العالم.

أصدر الإنتربول في فيلم نتفليكس المنتظر إشعار أحمر وهو أعلى مستوى تأهب لمطاردة المطلوبين حول العالم، ويلعب دواين جونسون دور كبير المحققين في مكتب التحقيقات الفيدرالي ويتولى هذه المهمة.

يقع دواين جونسون في فيلم Red Notice فريسة بين جال جادوت وريان رينولدز، لكنه يتمكن من صدهما بعد العديد من المغامرات والتجارب الخطرة التي تعرض لها بسببهما.

ليتضح في النهاية أن الخطة الأساسية كانت بالاتفاق بين دواين جونسون وجال جادوت، للتآمر وسرقة الثلاث بيضات الذهبية للملكة كليوباترا.