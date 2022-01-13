أمم أفريقيا 2022.. كيروش يجهز السولية لمباريات المنتخب المقبلة

بدأ كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، في تجهيز عمرو السولية، لاعب الوسط، للدفع به في مباريات المنتخب المقبلة بكأس الأمم الأفريقية.

وشهدت الأيام القليلة الماضية انتظام عمرو السولية في تدريبات المنتخب بعد غياب طويل نتيجة الإصابة القوية التي تعرض لها.

وينوي كيروش تجهيز السولية بشكل تام للدفع به في مباريات المنتخب المقبلة في ظل الحاجة الفنية له نتيجة القدرات البدنية والفنية التي يمتلكها.

وغاب عمرو السولية عن أولى مباريات منتخب مصر في الأمم الأفريقية أمام نيجيريا، والتي خسرها الفراعنة بهدف دون رد.

حزين ومتألم.. تعليق كيروش على هزيمة المنتخب أمام نيجيريا

على جانب آخر، أكد كيروش أنه يشعر بالألم والحزن بعد خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأول، الثلاثاء، في إطار الجولة الأولى في دور المجموعة بأمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.

وكتب كيروش عبر حسابه على موقع “تويتر”: “نشعر بالألم والحزن ولا شك في ذلك لأننا نريد الأداء الجيد وتقديم السعادة لمعجبينا وأصدقائنا وعائلاتنا، نحن فخورون بالتزامنا ونريد أن نجعل الناس فخورين بنا”.

وتابع: “تظهر اللحظات الصعبة أن الرجال الأقوياء حقًا يقفون معًا، وأكثر اتحادًا وأقوى، تُظهر اللحظات الصعبة أن فريقًا واحدًا متحدًا ومستعدًا للقتال بقوة، وأداء أفضل، والنجاح دائمًا، أيها الرجال، فلننتقل إلى مسئوليتنا وأهدافنا الرئيسية”.

وتعرض منتخب مصر الأول لكرة القدم للخسارة الأولى أمام نظيره نيجيريا بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021.