عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمم أفريقيا 2022.. كيروش يجهز السولية لمباريات المنتخب المقبلة

كارلوس كيروش المدير
كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر

بدأ كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، في تجهيز عمرو السولية، لاعب الوسط، للدفع به في مباريات المنتخب المقبلة بكأس الأمم الأفريقية.

وشهدت الأيام القليلة الماضية انتظام عمرو السولية في تدريبات المنتخب بعد غياب طويل نتيجة الإصابة القوية التي تعرض لها.

وينوي كيروش تجهيز السولية بشكل تام للدفع به في مباريات المنتخب المقبلة في ظل الحاجة الفنية له نتيجة القدرات البدنية والفنية التي يمتلكها.

وغاب عمرو السولية عن أولى مباريات منتخب مصر في الأمم الأفريقية أمام نيجيريا، والتي خسرها الفراعنة بهدف دون رد.

 

حزين ومتألم.. تعليق كيروش على هزيمة المنتخب أمام نيجيريا

على جانب آخر، أكد كيروش أنه يشعر بالألم والحزن بعد خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأول، الثلاثاء، في إطار الجولة الأولى في دور المجموعة بأمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.

وكتب كيروش عبر حسابه على موقع “تويتر”: “نشعر بالألم والحزن ولا شك في ذلك لأننا نريد الأداء الجيد وتقديم السعادة لمعجبينا وأصدقائنا وعائلاتنا، نحن فخورون بالتزامنا ونريد أن نجعل الناس فخورين بنا”.

وتابع: “تظهر اللحظات الصعبة أن الرجال الأقوياء حقًا يقفون معًا، وأكثر اتحادًا وأقوى، تُظهر اللحظات الصعبة أن فريقًا واحدًا متحدًا ومستعدًا للقتال بقوة، وأداء أفضل، والنجاح دائمًا، أيها الرجال، فلننتقل إلى مسئوليتنا وأهدافنا الرئيسية”.

وتعرض منتخب مصر الأول لكرة القدم للخسارة الأولى أمام نظيره نيجيريا بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

 

كيروش منتخب مصر السولية كأس الأمم الافريقية نيجيريا

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يصل فعاليات اليوم الختامي لمنتدى شباب العالم.. فيديو

محافظ المنوفية: صرف 120 ألف جنيه لكل متوفى في حادث معدية المناشي

النار في كل مكان.. حريق ضخم بخط الغاز في فنزويلا.. فيديو

وزيرة التخطيط توقع بروتوكول هاكثون مصر 2030 بمنتدى شباب العالم |صور

وزير الكهرباء: إنشاء خط ربط للطاقة بين مصر والسعودية.. تفاصيل

إخماد حريق مصنع خاص بـ تعبئة السكر في الجيزة .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار الجديدة.. التحريك الأول في 2022 خلال ساعات

قبل ساعات على إقرارها.. ثبات مرتقب لـ أسعار البنزين الجديدة في مصر

قصة اعتناق منير مراد الإسلام بعد اليهودية وزواجه من أخت تامر حسني .. نوستالجيا

لـ أسرة المتوفى| معاش 3 أشهر.. تعرف على شروط صرف منحة الوفاة بقانون العمل الجديد

4 أبراج تحطم القلب ولا تبقى على الحب.. أغربها الحوت

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بسوهاج

اشعر بكرب شديد بعدما التزمت بقراءة سورة البقرة والصلاة على النبى ؟

التعليم: بدء امتحانات نصف العام السبت القادم .. و19 يناير إجازة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استراحة محارب.. اعرف مدة غياب أكرم توفيق عن الملاعب بعد إصابته بالرباط الصليبي

أفضل أنواع غذاء ملكات النحل.. وأهم فوائده للنساء والرجال

طبيب يكشف بالمستندات ويكذب "الأطباء".. بأي ذنب قُتل الإعلامي وائل الإبراشي؟

صدع ينذر بالخطر.. تحذيرات جديدة من ذوبان «نهر يوم القيامة الجليدي» وإغراق نيويورك وبريطانيا

فيديو

حافظ على شقتك.. حالات تهدد صاحب وحدة الإسكان الاجتماعي بالسحب

بعد ظهوره مع سونا غسان..عمر كمال مع المغربية شيماء علام

صداع واحتقان .. الأعراض الحقيقية لمتحور أوميكرون

ارتفاع سعر الأرز.. الزراعة: لا سبب لذلك ولدينا اكتفاء ذاتي منه

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

المسنون وهيئة النقل العام

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام حائراً مع كيروش

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا: المنعطف الحرج واليسار الأمريكي

نهال علام

منتدى القصص الملهمة

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

اﻟﻤﺰﻳﺪ