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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 9 أشخاص في 4 حوادث مرورية متفرقة بالمنيا

تصادم مروري بالمنيا
تصادم مروري بالمنيا

أصيب 9 أشخاص في  4 حوادث مرورية متنوعة بالمنيا تم نقل المصابين للمستشفيات وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.


تلقي مدير أمن المنيا ، إخطارا من عمليات النجدة بإصابة 9 أشخاص في 4 حوادث تصادم وانقلاب متفرقة بأنحاء المحافظة منها إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق الصعيد الزراعي أمام قرية أم قمص في ملوي وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الصعيد الصحراوي الغربي أمام قرية مبارك بسمالوط.

كما أصيب شخصين اثنين في حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق سكة تلة بمركز المنيا، وإصابة طالبة صدمتها سيارة بقرية دماريس أمام مطحن المنيا.


تم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة لتلقي العلاج، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق. 

المنيا المستشفى سمالوط انقلاب سيارة طريق الصعيد الصحراوي الغربي

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