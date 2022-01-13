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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جمال الحاجي: المنتخبات عربية شاركت بأداء باهت بالجولة الأولى في أمم أفريقيا

كأس الأمم الإفريقية
كأس الأمم الإفريقية

 

علق الدكتور جمال الحاجي الخبير الكروى والمدرب التونسي على مستوى أداء المنتخبات العربية في الجولة الأولى من بطولة كأس أمم إفريقيا.

وانطلقت منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون السبت الماضي على أن تستمر حتى يوم ٦ فبراير المقبل بنسختها ال ٣٣ بمشاركة ٢٤ منتخبا.

قال الدكتور جمال الحاجي فى تصريحات خاصة لصدى البلد: 7 منتخبات عربية تسجل مشاركتها في كان الكاميرون. واذا اعتبر ذلك تشريفا لكرة القدم العربية فإن المستوى الفني لأغلب المنتخبات لم يبلغ لحد الان المستوى المأمول.  ظهور منتخبات عرب أفريقيا لحد الان يعد باهتا بعد خسارة مصر وتونس وموريتانيا والسودان وجزر القمر  وتعادل الجزائر .

أضاف: بينما حقق المغرب الانتصار الوحيد في هذه الجولة الاولى. هذا الفشل العربي لحد الان يعود لعدة اسباب اهمها فشل فني على مستوى الخيارات التكتيكية فالبرتغالي كارلوس كيروش ومنذر الكبير ساعدا منافسيهما نيجيريا ومالي  على الخروج بنقاط المبارتين.

تابع:  منتخب مصر تراجع واختار الأسلوب الدفاعى بطريقة مبالغ فيها فاعطى الفرصة لنسور نيجيريا  للتقدم والسيطرة على المباراة.

استطرد: من جهة أخرى لاحت اختيارات المدرب التونسي عشوائية ولم يتم دراسة المنافس كما ينبغي.

اشار الى ان منتخب الجزائر لعب تحت الضغط وهو لا يزال يبحث عن نفسه لحد الان فيما خاض لمغرب بدهاء كبير اقتنص ثلاث نقاط مهمة أمام غانا المتراجع في السنوات الأخيرة.

واختتم حديثه قائلا: ويبقى النقد موجه بقوة لطريقة لعب اسود الأطلسي رغم علو كعب لاعبيه. في المقابل اعتقد ان السودان موريتانيا وجزر القمر ستكتفي بالمشاركة في الدور الأول فقط.

أوضح أن كان الكاميرون سيكون مخالف جدا لمونديال العرب والمنتخبات الأفريقية العتيدة ستحاول جاهدا اكتساح منتخبات شمال أفريقيا في صراع ازلي ابدي.

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