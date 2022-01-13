بجهود الأهالي.. افتتاح تطوير مدرسة الدكتور عزازي علي عزازي في فاقوس بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية افتتاح مدرسة الدكتور عزازي علي عزازي بقرية «أكياد» مركز فاقوس، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، ومديري الإدارة التعليمية بالمحافظة.

ونظمت إدارة المدرسة حفل صباح اليوم الخميس، بمناسبة تطوير وتحديث المدرسة بشكل كامل، حيث تطوع أهالى قرية أكياد بتقديم مبلغ مالي قدره مليون جنيه كنوع من المساهمة المجتمعية.

وكان مدير المدرسة عبدالمنعم عزازي، قد أطلق مبادرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، دعا فيها أهالي قرية أكياد تقديم مساهمات مالية من أجل التطوير وهو الأمر الذى لاقى قبولا، حيث قدموا مبالغ مالية ضخمة تصل إلى مليون جنيه وشهد الحفل تكريم عددا من أفراد المدرسة خلال السنوات الماضية.

من جانبه، قال مدير المدرسة الثانوية، عبدالمنعم عزازي" انه بعد إطلاق مبادرة تطوير المدرسة قدم الأهالي مبالغ مالية ضخمة تصل لمليون جنيه".

وتابع قائلاً ما تم خلال السنوات الماضية هو إعادة تغيير بلاط المراحيض وحوائطها بالكامل، وإصلاح الكهرباء الخاصة بالمدرسة وتغييرها بالكامل، وطلاء المدرسة بالكامل وتغيير الواجهة.

وأشار إلى أنه قد تم أيضًا بناء مسجد للسيدات وتحديث الأول بالرخام والسيراميك، وجرى أيضًا توفير أكثر من 200 ديسك للفصول، وعمل أرضية الملعب بالنجيل الطبيعي، وزراعة حديقة كاملة بالمدرسة.

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