عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية: قطع المرافق عن المنازل المقامة على أملاك الدولة

صدى البلد

 قرر محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، قطع المرافق الخدمية عن المنازل المقامة على أملاك الدولة وذلك بالتنسيق مع إدارتي أملاك الدولة والمتابعة الميدانية بالمحافظة لحصر المنازل التي لم يتقدم أصحابها بطلبات للتسجيل في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة والمنازل التي تقاعس أصحابها عن دفع جديه تقنين أوضاعهم.

وأكد المحافظ - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - استمرار عمل الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن الشرقية حملاتها لحصر جميع المنازل المقامة على أراضي أملاك الدولة والتي لم يقدم أصحابها المتعدين بطلبات لتقنين أوضاعهم المخالفة، فضلا عن المنازل التي تقاعس أصحابها عن دفع جديه التصالح لفرض هيبة الدولة وسيادة القانون على الجميع.

وأشار إلى قيام الأجهزة التنفيذية بمركز؛ أبو حماد بنطاق الوحدة المحلية بالأسدية ومركز ديرب نجم بنطاق الوحدة المحلية بقرموط صهبرة وبمدينة صان الحجر، بالمرور على المنازل المقامة على أراضي أملاك الدولة ووضع لافتات عليها أنها " أملاك دولة وسوف تباع بالمزاد العلني" وقطع المرافق و الإنارة عنها وذلك لعدم جديه أصحابها بدفع المستحقات المالية المقررة عليهم بعد بت السعر النهائي الذي أقرته لجنة التقنين واسترداد كافة الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من واضعي اليد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي سياق آخر، تابع محافظ الشرقية أعمال النظافة بمدينة القرين ورفع القمامة لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذلك رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

واستهل المحافظ جولته لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بعدد من شوارع المدينة ، موجها إيهاب خاطر رئيس مدينة القرين بالتنسيق مع مديرية الطرق لإزالة كافة المعوقات أمام الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير الجارية بالشارع وإلزام الشركة المنفذة بالمواصفات المحددة والجدول الزمني لنهو الأعمال وتهيئة الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وكلف محافظ الشرقية رئيس مدينة القرين بحصر الشوارع التي بحاجة لإعادة رصفها ورفع كفاءتها مع عمل المقايسات اللازمة للبدء فوراً في أعمال التأهيل والرصف تنفيذاً لخطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي: مصر تستعد لاستضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ 2022 بشرم الشيخ

بعد زلزال اليوم.. البحوث الفلكية: مصر بعيدة عن بؤرة حزام الزلازل.. تفاصيل

بالصور.. كيف ستشارك ميتسوبيشي في صالون طوكيو للسيارات

كورونا يضرب لاعبي الأهلي قبل مواجهة الجونة بكأس الرابطة..تعرف على المصابين

البحوث الفلكية توضح حقيقة تسبب الشمس فى زلزال اليوم

ممثل مصر بـ نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان: الدولة بذلت جهودا نوعية لتحسين أوضاع السجون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في الحلق والرأس والأنف .. 3 علامات تؤكد الإصابة بـ أوميكرون

زلزال قوي يضرب القاهرة الكبرى

البحوث الفلكية: زلزال اليوم أقوى من زلزال 92 على مقياس ريختر

كورونا يضرب لاعبي الأهلي قبل مواجهة الجونة بكأس الرابطة..تعرف على المصابين

زلزال اليوم .. رئيس المعهد القومي البحوث الفلكية: ناموا آمنين

حادث سيارة معدية الجيزة.. انتشال 4 جثامين جديدة من نهر النيل

شوبير يحسم الجدل حول مفاوضات الأهلى لضم بن شرقي وتفاصيل أزمة مصطفي فتحي

شاهد.. رجل يحمل ثعبانا ضخما على كتفيه ومفاجأة في نهاية المقطع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادل إمام عملها قبلك..محمد صلاح فى مقارنة مع الزعيم بسبب «جزيرة الشيطان»

أسرع طريقة لعلاج الحزام الناري.. وتجنب هذه الأطعمة فورا

الغزالة رايقة على درب آه يا قفا.. حكاية الأغانى الناجحة فى عائلة محمود عبد العزيز I صور وفيديو

اقروا الفاتحة لأبو العباس.. 10 صور نادرة لصاحبة أشهر أغنية فلكورية للإسكندرية

فيديو

الأسود والنسور| سر ألقاب منتخبات أفريقيا بأسماء الحيوانات ..فيديو جراف

عازف الكولة عبد الله حلمي.. فقد صوته بعد معاناة مع السرطان |فيديو

علي جمعة يحذر من تفسير حلم قبل الفجر.. ما السبب ؟

فيديو جراف.. حقيقة هجوم ماجدة زكي على وائل الإبراشي بعد وفاته

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ