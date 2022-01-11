محافظ الشرقية: قطع المرافق عن المنازل المقامة على أملاك الدولة

قرر محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، قطع المرافق الخدمية عن المنازل المقامة على أملاك الدولة وذلك بالتنسيق مع إدارتي أملاك الدولة والمتابعة الميدانية بالمحافظة لحصر المنازل التي لم يتقدم أصحابها بطلبات للتسجيل في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة والمنازل التي تقاعس أصحابها عن دفع جديه تقنين أوضاعهم.

وأكد المحافظ - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - استمرار عمل الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن الشرقية حملاتها لحصر جميع المنازل المقامة على أراضي أملاك الدولة والتي لم يقدم أصحابها المتعدين بطلبات لتقنين أوضاعهم المخالفة، فضلا عن المنازل التي تقاعس أصحابها عن دفع جديه التصالح لفرض هيبة الدولة وسيادة القانون على الجميع.

وأشار إلى قيام الأجهزة التنفيذية بمركز؛ أبو حماد بنطاق الوحدة المحلية بالأسدية ومركز ديرب نجم بنطاق الوحدة المحلية بقرموط صهبرة وبمدينة صان الحجر، بالمرور على المنازل المقامة على أراضي أملاك الدولة ووضع لافتات عليها أنها " أملاك دولة وسوف تباع بالمزاد العلني" وقطع المرافق و الإنارة عنها وذلك لعدم جديه أصحابها بدفع المستحقات المالية المقررة عليهم بعد بت السعر النهائي الذي أقرته لجنة التقنين واسترداد كافة الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من واضعي اليد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي سياق آخر، تابع محافظ الشرقية أعمال النظافة بمدينة القرين ورفع القمامة لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذلك رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

واستهل المحافظ جولته لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بعدد من شوارع المدينة ، موجها إيهاب خاطر رئيس مدينة القرين بالتنسيق مع مديرية الطرق لإزالة كافة المعوقات أمام الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير الجارية بالشارع وإلزام الشركة المنفذة بالمواصفات المحددة والجدول الزمني لنهو الأعمال وتهيئة الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وكلف محافظ الشرقية رئيس مدينة القرين بحصر الشوارع التي بحاجة لإعادة رصفها ورفع كفاءتها مع عمل المقايسات اللازمة للبدء فوراً في أعمال التأهيل والرصف تنفيذاً لخطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.