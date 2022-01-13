بريطانيا تعلن تقليص فترة الحجر للكورونا إلى 5 أيام فقط.. تفاصيل

أعلنت بريطانيا، اليوم الخميس، تقليص فترة الحجر للمصابين بفيروس كورونا إلى 5 أيام فقط.

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، قال وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، إن فترة العزل للأشخاص المطعمين في إنجلترا والذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا سيتم تخفيضها من سبعة أيام إلى خمسة أيام.

وكشف الوزير البريطاني عن هذه الخطوة في بيان لمجلس العموم، مشيرا إلى أن البيانات الواردة من وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة تظهر أن "حوالي ثلثي الحالات الإيجابية لم تعد معدية بحلول نهاية اليوم الخامس".

وأضاف: "سوف يدخل التغيير حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الاثنين المقبل".

وتابع: "وبذلك، سيتمكن الأفراد من مغادرة عزلتهم بعد قضاء خمسة أيام كاملة من وقت ظهور الأعراض أو تلقي نتيجة الاختبار الإيجابية، أيهما أولا، بشرط أن إجراء اختبارات أخرى في اليومين الخامس والسادس وتكون النتيجة سلبية".

وأكد وزير الصحة البريطاني أن "هذان الاختباران مهمان لهذه الخطط المتوازنة والمتناسبة، وأنا أدعو الجميع للالتزام بإجراء تلك الاختبارات حتى نتمكن من استعادة الحريات إلى هذا البلد ونحافظ على سلامة الجميع".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون أن المملكة المتحدة تبحث في خفض فترة العزل بسبب كورونا إلى 5 أيام.

وقال جونسون إن الوزراء يفكرون في تقليل فترة العزل الذاتي للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل والذين ثبتت إصابتهم بكوفيد. وردا على سؤال حول خفض فترة العزل من سبعة أيام إلى خمسة أيام، أجاب رئيس الوزراء: "نحن نبحث ذلك".

وفي حديثه إلى الصحفيين، خلال زيارة له لمركز التطعيم في أوكسبريدج، قال جونسون: "هناك مقترح حول فترة الحجر الصحي وهو ما إذا كان سينخفض من سبعة أيام إلى خمسة أيام".

وقال وزير التعليم البريطاني، مايكل جوف، في وقت سابق، إن الأمر متروك لرئيس الوزراء ووزير الصحة ليقرر ما إذا كان سيتم تقليل فترة العزل بسبب كوفيد-19 إلى خمسة أيام بدلا من سبعة.