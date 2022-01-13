عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موجز السوشيال ميديا.. هيدي كرم: الألم شعور زيه زي الفرح مكتوب على الجبين.. رضوى الشربيني توجه رسالة مؤثرة لشقيقها في عيد ميلاده

صدى البلد

ربنا رزقنى بيك.. رضوي الشربيني توجه رسالة مؤثرة لشقيقها في عيد ميلاده

حرصت الإعلامية رضوى الشربينى علي تهنئة شقيقها بعيد ميلادة ، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت رضوى الشربينى صورة لها برفقة شقشقها وعلقت قائلة: ربنا رزقنى بيك، أخ وسند وضهر…عمر ما حاجة كانت هتعدى من غيرك يا حبيبى دائما جنبى وفى ضهرى أخويا وصحبى وساعات كتير ابنى…أجدع خال فى الدنيا شايل بناتى قبلى…كل سنة وانت طيب وسعيد وناجح وجدع زى ما انت وربنا يجعل دعوات أمى ليك يا حبيبى تسندك وتسعدك ويخليك لينا كلنا ويديك كل اللى بتتمناه…happy birthday my adorable brother @mou_sherbiny

 

بالفرو .. فيفي عبده تستعرض جمالها عبر انستجرام

شاركت الفنانة فيفي عبده جمهوها صورة جديدة  عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت فيفي بإطلالة شتوية جذابة خطفت بها  الأنظار مرتدية جاكيت فرو باللون الوردي، مما حازت علي اعجاب متابعيها .إطلالة جذابة لـ آيتن عامر عبر انستجرام

 

وظهرت آيتن عامر بإطلالة جذابة  ومكياج صاخب .

نشرت الفنانة آيتن عامر صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام".

 

بالنظارة.. إطلالة مميزة لـ كارمن سليمان على إنستجرام

شاركت الفنانة كارمن سليمان جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت كارمن سليمان بإطلالة كاجوال مميزة من سيارتها مرتدية نظارة ، مما حاز إعجاب متابعيها.

 

هيدي كرم: الألم شعور زيه زي الفرح مكتوب على الجبين

نشرت الفنانة هيدي كرم فيديو جديد لها  عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور و الفيديوهات “إنستجرام”.

واستعرضت هيدي كرم جمالها معلقة على الفيديو،  “دوام الحال من المُحال!!! زي ما الحلو بيعدي مع اننا بنتمناه يفضل على طول الوحش كمان بيعدي".

اخبار رضوي الشربيني اطلالة فيفي عبدة أعمال ايتن عامر اعمال كارمن سليمان اطلالة هيدى كرم اطلالات النجوم على السوشيال

ترشيحاتنا

بعد إصابة عبد المجيد عبد الله .. اكتشف أعراض وأسباب مرض منيير

مصر تبهر العالم.. تفاصيل فعاليات أربعة أيام من منتدى الشباب 2022

مصر تصدر مستحضرات تجميل بقيمة 311 مليون دولار خلال 2021.. بالأرقام

التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول بين الأهلي والجونة في كأس الرابطة

كورونا في الوسط الفني: مديحة حمدى تنتظر قرار الطبيب وإدوارد يطلب الدعاء وتعافى هنا الزاهد

دعاء المطر والبرد الشديد الأكثر استجابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل ساعات على إقرارها.. ثبات مرتقب لـ أسعار البنزين الجديدة في مصر

أسعار البنزين والسولار الجديدة.. التحريك الأول في 2022 خلال ساعات

إحالة أوراق والد حبيبة إلي المفتي لـ قتله طالب الرحاب ودفنه في الشقة

الشوارع اختفت.. أمطار غزيرة تضرب مطروح | شاهد

الكاف حول أزمة مباراة تونس ومالي: ننتظر رد الهيئات المسئولة

قصة اعتناق منير مراد الإسلام بعد اليهودية وزواجه من أخت تامر حسني .. نوستالجيا

4 أبراج تحطم القلب ولا تبقى على الحب.. أغربها الحوت

عقده غريب .. حالة واحدة لـ رحيل كيروش مجانا عن تدريب منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذبحت خروفا أمام السينما.. ماجدة خير الله تكشف كواليس تعاونها مع مديحة كامل في 4 أفلام

مديحة كامل ما بين التمثيل والصوفية والحجاب والاعتزال.. محمد الباسوسى يكشف أسرارا لأول مرة عن الفنانة الراحلة I فيديو وصور

بتوجيهات من الرئيس| مصر ترسل مساعدات لتنزانيا

استراحة محارب.. اعرف مدة غياب أكرم توفيق عن الملاعب بعد إصابته بالرباط الصليبي

فيديو

رئيس الأركان يتفقد الكلية الحربية ويلتقي بالطلبة المستجدين وأسرهم

ذبح قطعي بالرقبة| تفاصيل قتل محام زوجته.. صرخ في الأهالي "قتلت مراتي"

بتوجيهات من الرئيس| مصر ترسل مساعدات لتنزانيا

ستكون النتائج كارثية.. كويكب مدمر يقترب من الأرض وناسا تكشف الموعد

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

المسنون وهيئة النقل العام

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام حائراً مع كيروش

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا: المنعطف الحرج واليسار الأمريكي

نهال علام

منتدى القصص الملهمة

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

اﻟﻤﺰﻳﺪ