موجز السوشيال ميديا.. هيدي كرم: الألم شعور زيه زي الفرح مكتوب على الجبين.. رضوى الشربيني توجه رسالة مؤثرة لشقيقها في عيد ميلاده

ربنا رزقنى بيك.. رضوي الشربيني توجه رسالة مؤثرة لشقيقها في عيد ميلاده

حرصت الإعلامية رضوى الشربينى علي تهنئة شقيقها بعيد ميلادة ، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت رضوى الشربينى صورة لها برفقة شقشقها وعلقت قائلة: ربنا رزقنى بيك، أخ وسند وضهر…عمر ما حاجة كانت هتعدى من غيرك يا حبيبى دائما جنبى وفى ضهرى أخويا وصحبى وساعات كتير ابنى…أجدع خال فى الدنيا شايل بناتى قبلى…كل سنة وانت طيب وسعيد وناجح وجدع زى ما انت وربنا يجعل دعوات أمى ليك يا حبيبى تسندك وتسعدك ويخليك لينا كلنا ويديك كل اللى بتتمناه…happy birthday my adorable brother @mou_sherbiny

بالفرو .. فيفي عبده تستعرض جمالها عبر انستجرام

شاركت الفنانة فيفي عبده جمهوها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت فيفي بإطلالة شتوية جذابة خطفت بها الأنظار مرتدية جاكيت فرو باللون الوردي، مما حازت علي اعجاب متابعيها .إطلالة جذابة لـ آيتن عامر عبر انستجرام

وظهرت آيتن عامر بإطلالة جذابة ومكياج صاخب .

نشرت الفنانة آيتن عامر صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام".

بالنظارة.. إطلالة مميزة لـ كارمن سليمان على إنستجرام

شاركت الفنانة كارمن سليمان جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت كارمن سليمان بإطلالة كاجوال مميزة من سيارتها مرتدية نظارة ، مما حاز إعجاب متابعيها.

هيدي كرم: الألم شعور زيه زي الفرح مكتوب على الجبين

نشرت الفنانة هيدي كرم فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور و الفيديوهات “إنستجرام”.

واستعرضت هيدي كرم جمالها معلقة على الفيديو، “دوام الحال من المُحال!!! زي ما الحلو بيعدي مع اننا بنتمناه يفضل على طول الوحش كمان بيعدي".