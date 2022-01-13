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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة جذابة لـ آيتن عامر عبر انستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة آيتن عامر صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام".

وظهرت آيتن عامر بإطلالة جذابة  ومكياج صاخب .
 

لوحة رسام.. أيتن عامر تنشر صور لها من كواليس كليب "بناقص"

بأغنيتها الجديدة.. أيتن عامر تحتفل مع أكرم حسني ببدء تصوير «مكتوب عليا»

وتمكنت أغنية وبناقص للفنانة آيتن عامر من الدخول الى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب .

حيث حققت الأغنية ما يزيد عن 700 الف مشاهدة ، لتحتل مركز متقدم فى القائمة التى تضم الفيديوهات الأعلى مشاهدة فى مصر .

“بناقص” لـ آيتن عامر، كلمات: تامر حسين، وألحان: وليد سعد، وتوزيع: أحمد إبراهيم، وإنتاج: لايف ستايلز ستوديوز، ومن إخراج: بتول عرفة.


مسلسل الرواية : 
وكانت قد تعاقدت الفنانة آيتن عامر، على بطولة مسلسل "الرواية"؛ الذي يضم مجموعة كبيرة من النجوم، وتدور أحداثه حول جريمة قتل تحدث داخل عرض مسرحي أثناء ليلة الإفتتاح، وتتورط مجموعة من الأشخاص في المصاعب يتصارعون خلال أحداث المسلسل علي كشف الحقيقة والبحث عن الجاني، في إطار من الغموض والتشويق من خلال نوعية جديدة من الدراما تقدم لأول مرة للوطن العربي.

وتجسد الفنانة آيتن عامر، دور بطلة العرض المسرحي وتدعى "ليلي"، وتتورط في العديد من المشاكل والمتاعب بسبب ذلك العرض

مسلسل "الرواية" تأليف شادي محسن وأمير شوقي، انتاج كلا من شركة "ديفرنت آرت"و "برو ميوزك ستديو"، منتج فني مصطفى يوري، مدير  تصوير يوسف البارود، ستايلست منى عبدالسلام، مهندس ديكور محمد مصطفى،إخراج أمير شوقي.

 

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