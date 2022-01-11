بأغنيتها الجديدة.. أيتن عامر تحتفل مع أكرم حسني ببدء تصوير «مكتوب عليا»

بدأت الفنانة أيتن عامر تصوير أولى مشاهدها في مسلسل "مكتوب علينا"، المقرر عرضه في رمضان المقبل الذي يضم نخبة من النجوم من بينهم عمرو عبد الجليل، ريم مصطفى، آيتن عامر.

ونشرت أيتن عبر انستجرام فيديو الديكور الخاص بالعمل مع النجم اكرم حسني وهما يحتفلان بأولى أغانيها بناقص وعلقت قائلة" وألاقى فجأة وسط الأغانى الحلوة اللى أكرم مشغلها و احنا بنجهز للتصوير فجأة شغل اغنية ⁧‫#بناقص‬⁩ واللوكيشن زقطط😂مبروك علينا اول يوم تصوير مسلسل ⁧‫#مكتوب_عليا‬⁩ و ربنا يوفقناو يفرحك زى مابتفرح كل اللى حواليك ".

تمكنت أغنية وبناقص للفنانة آيتن عامر من الدخول الى قائمة الفيديوهات الاعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب .

وحققت الأغنية ما يزيد عن 1.1 مليون مشاهدة ، لتحتل مركز متقدم فى القائمة التى تضم الفيديوهات الأعلى مشاهدة فى مصر .

“بناقص” لـ آيتن عامر، كلمات: تامر حسين، وألحان: وليد سعد، وتوزيع: أحمد إبراهيم، وإنتاج: لايف ستايلز ستوديوز، ومن إخراج: بتول عرفة.