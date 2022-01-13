عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد التسجيل في إثيوبيا.. فينسنت أبو بكر يعادل رقم صاموئيل إيتو

فينسنت أبو بكر
فينسنت أبو بكر

عادل فينسنت أبو بكر، لاعب فريق النصر السعودي وهداف منتخب الكاميرون، الرقم التاريخي الخاص بالنجم صاموئيل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني الحالي وأسطورة بلاده، وذلك بعد هدفيه في منتخب إثيوبيا خلال المباراة المقامة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وبعد أن سجل فينسنت أبو بكر هدفين في لقاء الليلة، ليرفع رصيده من الأهداف في النسخة الحالية إلى 4 أهداف، ليصبح أول لاعب كاميروني يسجل في ثلاث مباريات متتالية في كأس الأمم الأفريقية بعد صامويل إيتو في عام 2008، بعد أن سجل في لقاء بوركينا فاسو الافتتاحي هدفين وفي لقاء اليوم هدفين.

ويقدم قائد منتخب الكاميرون أداءً مميزًا على مدار البطولة الحالية، ونجح في قيادة منتخب بلاده للحصول على نقاط هامة في المباراتين ضد بوركينا فاسو وإثيوبيا، وذلك مع رغبة كبيرة من جانب البلد المضيف في حصد اللقب وتعزيز الألقاب التاريخية من كأس الأمم الإفريقية في خزائن المنتخب الكاميروني.

وبدأ منتخب الكاميرون مباراته بالتشكيل الآتي:-

حراسة المرمى: أندريه أونانا.
الدفاع: توهو تولو، مايكل نجاديو، كاستيليتو، فاي كولينز.
الوسط: كارل توكو إيكامبي، زامبو إنجيسا، مارتن هونجالا، مومي نجاماليو.
الهجوم: فينسنت أبو بكر، إيريك تشوبو موتينج.

وتضم المجموعة الأولى في بطولة كأس الأمم الإفريقية منتخبات الكاميرون والرأس الأخضر وإثيوبيا وبوركينا فاسو، ويتصدر المنتخب الكاميروني هذه المجموعة بالتساوي مع الرأس الأخضر بعد فوزه على منتخب بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى.

اثيوبيا كأس الأمم الافريقية صامويل ايتو بطولة كأس الأمم الإفريقية الاتحاد الكاميروني منتخب الكاميرون

ترشيحاتنا

في الحفل الختامي.. السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن فعاليات المنتدى..فيديو

شاهد.. لحظة الهجوم علي السفارة الأمريكية في بغداد بالصواريخ

فيديوجراف.. على أغاني شعبية .. التحقيق في واقعة رقص مدرس وسط الطلبة

سلبية مسحة منتخب مصر قبل مواجهة غينيا بيساو

قريب أوي .. قصة حب هشام ماجد ودينا الشربيني في "حامل اللقب"

تعرف على نتائج مباريات اليوم في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإسكندرية أكثر تضررا.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي عنيف.. ومصير الدراسة معلق

أسعار البنزين والسولار الجديدة.. التحريك الأول في 2022 خلال ساعات

قبل ساعات على إقرارها.. ثبات مرتقب لـ أسعار البنزين الجديدة في مصر

مجهول .. خالد منتصر يفجر مفاجأة جديدة عن وفاة وائل الإبراشي ..فيديو

السيسي يوجه رسالة للعالم.. هطلب من المصريين يتظاهروا فى الشوارع فى هذه الحالة ..فيديو

فرمان كيروش .. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام غينيا بيساو

تعافي عمرو أديب من فيروس كورونا

قصة اعتناق منير مراد الإسلام بعد اليهودية وزواجه من أخت تامر حسني .. نوستالجيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل أحدث عروض مسرح مصر قبل عرضه غدا

أجواء مبهرة وسط الجبل| شاهد الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم |صور

الإسكندرية أكثر تضررا.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي عنيف.. ومصير الدراسة معلق

أزمة قلبية وسكر واشتباه كسر|فريق الإسعاف ينقذ 3 داخل منتدى شباب العالم|فيديو وصور

فيديو

مكنش ينفع الشناوي يلعب.. شيماء البهنساوي: كيروش وضع تشكيل مصر غلط أمام نيجيريا.. فيديو

لم يقدموا المطلوب .. تصريحات وزير الرياضة عن خسارة المنتخب أمام نيجيريا

أزمة قلبية وسكر واشتباه كسر|فريق الإسعاف ينقذ 3 داخل منتدى شباب العالم|فيديو وصور

هل ستحصد مصر لقب أمم أفريقيا 2022 .. خبيرة فلك تجيب

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

المسنون وهيئة النقل العام

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام حائراً مع كيروش

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا: المنعطف الحرج واليسار الأمريكي

نهال علام

منتدى القصص الملهمة

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

اﻟﻤﺰﻳﺪ