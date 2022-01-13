بعد التسجيل في إثيوبيا.. فينسنت أبو بكر يعادل رقم صاموئيل إيتو

عادل فينسنت أبو بكر، لاعب فريق النصر السعودي وهداف منتخب الكاميرون، الرقم التاريخي الخاص بالنجم صاموئيل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني الحالي وأسطورة بلاده، وذلك بعد هدفيه في منتخب إثيوبيا خلال المباراة المقامة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وبعد أن سجل فينسنت أبو بكر هدفين في لقاء الليلة، ليرفع رصيده من الأهداف في النسخة الحالية إلى 4 أهداف، ليصبح أول لاعب كاميروني يسجل في ثلاث مباريات متتالية في كأس الأمم الأفريقية بعد صامويل إيتو في عام 2008، بعد أن سجل في لقاء بوركينا فاسو الافتتاحي هدفين وفي لقاء اليوم هدفين.

ويقدم قائد منتخب الكاميرون أداءً مميزًا على مدار البطولة الحالية، ونجح في قيادة منتخب بلاده للحصول على نقاط هامة في المباراتين ضد بوركينا فاسو وإثيوبيا، وذلك مع رغبة كبيرة من جانب البلد المضيف في حصد اللقب وتعزيز الألقاب التاريخية من كأس الأمم الإفريقية في خزائن المنتخب الكاميروني.

وبدأ منتخب الكاميرون مباراته بالتشكيل الآتي:-

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: توهو تولو، مايكل نجاديو، كاستيليتو، فاي كولينز.

الوسط: كارل توكو إيكامبي، زامبو إنجيسا، مارتن هونجالا، مومي نجاماليو.

الهجوم: فينسنت أبو بكر، إيريك تشوبو موتينج.

وتضم المجموعة الأولى في بطولة كأس الأمم الإفريقية منتخبات الكاميرون والرأس الأخضر وإثيوبيا وبوركينا فاسو، ويتصدر المنتخب الكاميروني هذه المجموعة بالتساوي مع الرأس الأخضر بعد فوزه على منتخب بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى.