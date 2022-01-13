مفاجأة بشأن قرار إعادة مباراة مالي وتونس في كأس الأمم الإفريقية

كشف أحد محللين قناة بي إن سبورتس عن اعتماد اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقامة في الكاميرون، من الفترة 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل، نتيجة مباراة تونس ومالي التي انتهت بفوز المنتخب المالي بهدف دون رد.

وخسر منتخب تونس أمام نظيره مالي في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية، أمس الأربعاء، بهدف دون رد في المواجهة التي أقيمت على ملعب ليمبي.

وشهدت المباراة لقطة غريبة من طاقم التحكيم بعدما أنهى الحكم الزامبي جاني سيكازوي المباراة قبل نهاية الوقت الأصلي من عمر اللقاء، حيث أطلق صافرته معلنا فوز مالي بهدف دون مقابل في الدقيقة 89 و45 ثانية، أي قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بـ 15 ثانية.

وطالب الاتحاد التونسي لكرة القدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف بإعادة مباراته أمام منتخب مالي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك بعد الأحداث التي شهدتها المباراة على الصعيد التحكيمي، وإنهاء اللقاء مبكرًا عن الوقت المُفترض.

ووفقا لشبكة قنوات بي إن سبورتس فإن اللجنة المنظمة للبطولة اعتمدت نتيجة مباراة منتخب تونس ونظيره منتخب مالي، التي انتهت بانتصار مالي بهدف دون رد، مع اعتبار تونس منسحبة.

ويتواجد منتخب تونس ضمن منتخبات المجموعة السادسة التي تضم منتخبات موريتانيا وجامبيا ومالي، ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية، ويواجه نسور قرطاج نظيره منتخب موريتانيا ضمن منافسات الجولة الثانية، يوم الأحد المقبل الموافق 16 يناير الجاري في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.