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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

محمد هادي يشارك في معرض القاهرة بـ"الجرائم الإلكترونية"

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثًا  كتاب "الجرائم الإلكترونية"، للكاتب محمد هادي،  للمشاركة في الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر اقامته نهاية يناير المقبل، بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس.

 

كتاب "الجرائم الإلكترونية " تناقش الجرائم الإلكترونية والضحايا من الأفراد وحتي الشركات الكبيرة ، وذلك عبر طرق مختلفة مثل التصيد الاحتيالي والتثبيت غير المشروع للبرامج الضارة .


وقال الكاتب محمد هادي ، أن الرواية توضح الأمور التي تؤدي إلي خسارة الدخل والأضرار بالسمعة وتكبد خسائر مالية وأيضًا تشفير البيانات بالفيروسات التي لا يمكن معالجتها إلا عن طريق دفع مبالغ مالية لقراصنة الإنترنت.

 

وأوضح الكاتب ، إن ظاهرة جرائم الكمبيوتر أو الإنترنت، أو جرائم التقنية العالية أو الجريمة المعلوماتية، أصبحت ظاهرة إجرامية حديثة نسبياً تقرع في جنباتها أجراس الخطر لتنبه مجتمعات العصر الحالي ‏عن حجم المخاطر وهول الخسائر والأضرار الناجمة عنها، على اعتبار أنها تستهدف الاعتداء على ‏المعطيات بدلالتها التقنية الواسعة (بيانات ومعلومات وبرامج على كافة أنواعها).‏ ‎


أشار إلي أن الكتاب يتضمن الحاسوب الإلكتروني وأجهزة الهاتف النقال التي ‏تعتبر الأداة أو الوسيلة الرئيسية للإبتزاز الإلكتروني والجرائم الإلكترونية يشمل الكتاب المصنفات ‏الرقمية وأنواعها، كما تطرق الإبتزاز إلكتروني وأسبابه وأنواعه وتناول المواجهة التشريعية ‏للجريمة المعلوماتية.‏ ‎

كتاب الجرائم الإلكترونية للكاتب محمد هادي معرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس الجرائم الإلكترونية والضحايا

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