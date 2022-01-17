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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أمم أفريقيا.. الكاميرون تواجه كاب فيردي.. وبوركينا فاسو في نزهة أمام أثيوبيا

الكاميرون
الكاميرون

تنطلق اليوم الاثنين منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

البداية ستكون مع مباريات المجموعة الأولى، التي سيُسدل عليها الستار اليوم الاثنين، حيث يتبقى معرفة المنتخب الذي سيرافق الكاميرون لدور الـ 16، بعد أن حجز أصحاب الأرض والجمهور مقعدًا في ذلك الدور.

ويواجه المنتخب الكاميروني نظيره كاب فيردي.. الأول يسعى لمواصلة انتصاراته وتأمين صدارته للمجموعة، فيما يسعى منتخب “ كاب فيردي” أو “ الرأس الأخضر” لتحقيق انتصار ثان، يؤمن تأهلهم لدور الـ 16 كأفضل ثوالث على أقل تقدير.

ويتبوأ منتخب الكاميرون صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، فيما يحتل كاب فيردي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بعد تحقيقه لانتصار على إثيوبيا في الجولة الأولى.

وتُقام المباراة على ملعب أوليمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي نفس المجموعة، يلاقي منتخب بوركينا فاسو نظيره الإثيوبي في ذات التوقيت، على ملعب كويكينج بمدينة بوافسوم الكاميرونية.

ويرغب منتخب بوركينا فاسو هو الآخر تحقيق الانتصار في مباراة اليوم، من أجل الصعود للدور المقبل، وذلك بعد انتصارهم على كاب فيردي في الجولة الماضية، أما الإثيوبيون فيبحثون عن تحقيق انتصار بفارق كبير من الأهداف، للتنافس على الصعود كواحد من أفضل ثوالث في المجموعات.

وتُنقل المباراتين تليفزيونيًا على قناتي بي إن سبورتس ماكس 1-2.

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