مايكل يوسف يشارك بـ"السوار" و"التركة" في معرض القاهرة

يشارك الكاتب مايكل يوسف، في الدورة الجديدة من معرض القاهرة الدولي للكتاب المقرر انطلاقها الشهر الحالي، بعملين جديدين، صدرا عن دار ببلومانيا للنشر والتوزيع.

يحمل العمل الأول عنوان "السوار" ومن اجوائه:

"منذ بدء الخليقة صراع أبدي على مر العصور حرب مريرة بين قوى الخير والشر حرب ضد الإنسانية والإنسان هو محورها، الإنسان هو الهدف، وتمر الأزمان وفي مختلف البقاع هو كائن في مختلف الثقافات والأجناس، هو موجود، هو فرعوني، هو قائد حربي، هو لص في شارع مظلم، حتى ولو كان عجوز متكئ على عصا فهو موجود".





أما العمل الثاني بعنوان "التركة"، ومن اجوائه:

"ليس كل ميراث يسعد صاحبه، وليس كل وارث مستحق، وليس كل إرث مقبول، كلٌ يسعى ليرث مال ..أرض .. منصب .. أو حتى جاه .. ولكن هل قابلت من قبل إرث يبحث عن صاحبه؟ هل رأيت ارثً يختار موروثيه؟ هل ترفض؟ هل تقبل؟ هل من الأساس لك حرية الاختيار ؟ قد يستبق فينا المصير حسن التدبير والذي قد لا نرضاه بإرادتنا وعدم توقعنا للمستقبل قد يكون محتمًا علينا اختياره إلا أن الإيمان والضمير قد يتغلب على خياراتنا أحيانًا".



مايكل يوسف من مواليد القاهرة، ومقيم بالإسكندرية صدر له مؤخرا رواية (التركة) من دار نشر ببلومانيا للنشر والتوزيع وهي ثاني أعماله الكتابية بعد رواية (السوار) التابعة لنفس دار النشر، وتأثر بأسلوب الدكتور "نبيل فاروق"، وتشبع بتراث أحمد خالد توفيق.