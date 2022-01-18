لا أكذب و لكني أتجمد.. عمرو عرفة يسخر من برودة الجو

علق الفنان المخرج عمرو عرفة على حالة الطقس الباردة التي تمر بها البلاد، في الأيام الأخيرة.



وكتب عمرو عرفة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "‏‏إني لا أكذب و لكني أتجمد 😂😂".



في سياق آخر، يواصل المخرج عمرو عرفه، تصوير فيلم «أهل الكهف» للفنانين خالد النبوي ومحمود حميدة، تمهيدًا لطرحه خلال الفترة المُقبلة، حيث لم يتحدد موعد عرضه في دور العرض السينمائي بعد.



وتدور احداث الفيلم في عام 250 ميلاديًا، حول صراع الإنسان مع الزمن، والذي يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلي الحياة بعد نوم بستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.



فيلم «أهل الكهف» من بطولة الفنان خالد النبوي، وغادة عادل، ومحمود حميدة، ومصطفي فهمي، وعمرو عبد الجليل، وأحمد فؤاد سليم، وريم مصطفي، وصبري فواز، وعبد الرحمن أبو زهرة، وهاجر أحمد، وماجد المصري، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإنتاج وليد منصور.



