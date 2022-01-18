الهناجر يستضيف عروض نادي سينما المرأة.. صور

أقيمت مساء أمس فعاليات نادي “سينما المرأة” الذي يقيمه المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست "زينب عزيز" وذلك بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وشهدت فعاليات النادي عرض كل من الفيلم الروائي القصير" لحظة صدق" والفيلم الروائي القصير "العزلة مسرحية من فصل واحد" ، والفيلم الروائي القصير "في هذا الركن الصغير" للمخرج "هشام علي عبد الخالق" والفيلم التسجيلي "ثالث ايام العيد" اخراج "احمد زعلوك".

وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة أدارها كل من الناقدة السينمائية "شاهندة محمد على" والناقد السينمائي "إسلام أحمد علي" وتم خلالها مناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

يذكر أن نادي سينما المرأة يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، وادارة الناقدة "شاهندة محمد علي" .

وتقام فعاليات النادي مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض.