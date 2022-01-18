غلق وتشميع مركز خاص لعلاج الإدمان بالشرقية

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تم التكليف بالمرور المكثف علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط غير المرخص والمخالف منها، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مفتشي الإدارة الصحية بفاقوس، وبالاشتراك مع مباحث التموين بالمحافظة، حملة علي مراكز علاج الإدمان الخاصة بمركز ومدينة فاقوس.

وأشار "مسعود" الي انه تم خلالها مداهمة مركز لعلاج الإدمان يعمل بدون ترخيص، بالمخالفة للقانون، ومحتجز به عدد ٣٧ من المدمنين وبعض المرضي النفسيين، ويديره أشخاص غير مؤهلين، والمكان غير مستوفي للاشتراطات الصحية، ولا يوجد أي فريق طبي أو إشراف طبي علي المرضي، مما يعرضهم إلي الخطر الداهم، هذا بالإضافة إلي مخالفة هذه المنشأة لسياسات مكافحة العدوي، وقانون البيئة، مع عدم اتخاذ أي إجراءات احترازية، مما يؤدي إلي انتشار العدوي بين النزلاء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتشميع المنشأة، وتحرير المحضر اللازم بقسم شرطة مركز الزقازيق، وتم احتجاز اثنين من مشرفي هذه المنشأة للعرض علي النيابة العامة.

ووجه وكيل الوزارة بنقل حالات الإدمان والنفسية من المركز غير المرخص إلى مستشفى العزازي للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والاطمئنان علي تسكينهم وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية لهم، موجهاً إدارة المستشفى باستدعاء ذوي المرضي، وإبلاغهم بوجود الحالات بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم، مؤكداً علي استمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية والدوائية، ومختلف المنشآت الأخرى بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، وعدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لرجال الشرطة وجميع فريق العمل المشارك في الحملة علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.