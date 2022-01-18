عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق وتشميع مركز خاص لعلاج الإدمان بالشرقية

مركز إدمان
مركز إدمان

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تم التكليف بالمرور المكثف علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط غير المرخص والمخالف منها، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مفتشي الإدارة الصحية بفاقوس، وبالاشتراك مع مباحث التموين بالمحافظة، حملة علي مراكز علاج الإدمان الخاصة بمركز ومدينة فاقوس.

 

وأشار "مسعود" الي انه تم خلالها مداهمة مركز لعلاج الإدمان يعمل بدون ترخيص، بالمخالفة للقانون، ومحتجز به عدد ٣٧ من المدمنين وبعض المرضي النفسيين، ويديره أشخاص غير مؤهلين، والمكان غير مستوفي للاشتراطات الصحية، ولا يوجد أي فريق طبي أو إشراف طبي علي المرضي، مما يعرضهم إلي الخطر الداهم، هذا بالإضافة إلي مخالفة هذه المنشأة لسياسات مكافحة العدوي، وقانون البيئة، مع عدم اتخاذ أي إجراءات احترازية، مما يؤدي إلي انتشار العدوي بين النزلاء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتشميع المنشأة، وتحرير المحضر اللازم بقسم شرطة مركز الزقازيق، وتم احتجاز اثنين من مشرفي هذه المنشأة للعرض علي النيابة العامة.

ضمن حياة كريمة.. تشغيل الغاز الطبيعي بأول منزل في جزيرة سعود بـ الشرقية

ووجه وكيل الوزارة بنقل حالات الإدمان والنفسية من المركز غير المرخص إلى مستشفى العزازي للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والاطمئنان علي تسكينهم وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية لهم، موجهاً إدارة المستشفى باستدعاء ذوي المرضي، وإبلاغهم بوجود الحالات بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم، مؤكداً علي استمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية والدوائية، ومختلف المنشآت الأخرى بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، وعدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لرجال الشرطة وجميع فريق العمل المشارك في الحملة علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

الشرقية تحرير مخالفة حملة الرعاية الصحية صحة علاج الإدمان الغاز الطبيعى

ترشيحاتنا

أجواء شديدة البرودة والبحر مضطرب.. الأرصاد تحذر من الطقس غدا

هل تقبل صلاة من نسي التشهد ؟

الزمن الجميل.. قصة سيارة شهيرة مع أول فتاة مرور في وسط البلد

مصر والسعودية والإمارات.. رئيس كوريا الجنوبية يبدأ جولة شرق أوسطية

لجنة الحكام بالاتحاد الإيطالي تعتذر لـ ميلان بعد "فضيحة" مباراة سبيزيا

أبرزها قصب السكر والثروة السمكية.. مدبولي يبحث مع وزير الزراعة عدد من الملفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غرامة وحبس وغلق المحلات.. عقوبات مرتقبة لمواجهة أوميكرون في مصر

يحتاج إلى جراحة عاجلة.. ‏شوبير يناشد المسئولين لمساعدة أشرف قاسم في علاجه

احذر.. هذا الإفطار الشائع يشكل خطورة على القلب

كيف أحسب الصلاة الفائتة عن عدة سنوات.. طريقة سهلة ينصح بها العلماء

دراسة جديدة تفجر مفاجأة بشأن فعالية الجرعة الرابعة في مواجهة أوميكرون

القصة الكاملة لتحطيم موسيماني هاتف صحفي بسبب كهربا

موعد مباراة مصر والسودان في كأس الأمم الأفريقية

أمطار رعدية وأتربة وصقيع.. تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالملابس الرسمية.. أبطال مسلسل "أصحاب ولا أعز" يتألقون على السجادة الحمراء

"شمس" تُغلق السِّتار على دموع طاقم العمل

منى زكي وإياد نصار في كواليس فيلم أصحاب ولا أعز.. صور

وزير الدفاع: حريصون على الارتقاء بالاستعداد القتالي لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة

فيديو

فيديو جراف.. أبرز تصريحات ياسمين صبري عبر Space

فيديوجراف.. تصريحات أوقعت أصحابها المشاهير في مشاكل

فيديو جراف.. تعرف على الفائزين في the best 2021

خالد الغندور الأحدث .. نجوم ضحية السرقة على الطريق الدائري

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

إلهام أبو الفتح

أربعة أيام مع شباب العالم

عبد الرازق توفيق

من‭ ‬آن‭ ‬لآخر

عاطف عبد الستار

تفكيك الرسائل المشفرة في منتدى شباب العالم

عبدالمعطى أحمد

المسنون وهيئة النقل العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ