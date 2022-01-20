ابن عمها ضمن المتهمين.. أم بسنت ضحية الصور المفبركة في الغربية تكشف مفاجآت جديدة.. شاهد

أعلنت الحاجة "هناء" والدة الطفلة بسنت شلبي ضحية الصور المفبركة والابتزاز الالكتروني، أن الطالبة الضحية كانت في التعليم الازهري مستشهدة بالتورط إبن عم الضحية كون قرار النيابة العامة بإحالة 5 متهمين إلى محكمة الجنايات معربة عن فرحتها بالقصاص للدماء إبنتها " نفسي بنتي تنام في قبرها مرتاحة".

كما كشفت الأم وهي تبكي دموعا أن ابن عمها الأكبر -حد المتهمين الرئيسين تمكن من ابتزاز "بسنت"، عدة مرات من خلال رسائل الواتس ومكالمات هاتفية وإرسال صور ومقاطع فيديو المفبركة للفتاة وأرسل لها رسالة " أنه أولى من الغريب".

وأشارت الأم عن تعجبها من خراب الأسرة مشيرة أن المجتمع تحول للغابة للاسف ومكنتش اتخيل أن إبن عمها يعمل في بنتي كدة دة مسبناش في المستشفى، ولم يتضح لنا انه أحد المتهمين في ابتزاز بسنت حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي اذي بنتي والتسبب في انهاءها لحياتها بتناول حبة الغلال السامة ".

وشدد والدة الفتاة الضحية أن أحد شيوخ القرية جاء خلال تدشين واجب العزاء اخبرها انه رأي الضحية في منامه "فراشة في الجنه".

وكشفت الام أنها لن تتصالح في حق ابنتها بسنت رغم أن أحد المتهمين ابن عم المجني عليها ،" حق بنتي مش فيه تصالح ابن عمها محترمش الدم اللى مع بنتي وصله القرابة" .

كما اشارت والدة الطالبة بسنت، نفيها القاطع حول ما تردد عن وجود مشروع خطوبة مع أحد المتهمين، وأن هذا كلام غير صحيح وأنها كانت ترفض الزواج وكان تفكيرها فقط في التعليم وتحقيق حلمها بأن تكون طبيبة، مبينة أن أحد مشايخ القرية أدلي لها أنها رأي طفلتها في منامه أنها فراشة تطير.

وأفادت والدة "بسنت" الضحية عن اللحظات الأخيرة قبل ساعات من تناول بسنت حبة حفظ الغلال مستشهدة أن إبنتها تعرضت لحالة من انهيار عصبي بسبب انتشار صور وفيديوهات لها بين شباب القرية، وأنها حاولت تهدئتها ولكن فشلت وفوجئت أنها تناولت حبة حفظ الغلال عقب صلاة الجمعة، تاركة رسالة خاصة أنها بريئة،

واستكملت بصرا حد ها بأعلى صوتي واستغاثت بابنتي الأخرى من أجل إنقاذ نجلتي ومرافقتها في المستشفى وذلك بسبب صعوبة تحركها كونها مريضة مصابة بجلطة تعيقها في الحركة، ووجود خلافات أسرية مع والد بسنت.

كما أوضحت والدة الضحية مفاجأة أن والد بسنت لديه الرغبة في التصالح ويمكن إقناعه بإعطائه قيراط أرض أو مبلغ مالي مقابل أن يتنازل عن حق ابنته.

وتابعت والدة بسنت ضحية الابتزار الالكتروني بالغربية، أنها اتصدمت عندما كشفت التحقيقات عن تورط ابن عمها ومنزله مجاور إلى منزلهم ، وأنه أحد المتهمين، وبعت رساله على هاتفها " انا أولى من الغريب"، معبرة عن غضبها مما يحدث و لا يعقل أن يحدث ذلك من ابن عمها وأبناء القرية.