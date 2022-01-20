عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ابن عمها ضمن المتهمين.. أم بسنت ضحية الصور المفبركة في الغربية تكشف مفاجآت جديدة.. شاهد

بسنت ضحية الصور المفبركة
بسنت ضحية الصور المفبركة

أعلنت الحاجة "هناء" والدة الطفلة بسنت شلبي ضحية الصور المفبركة والابتزاز الالكتروني، أن الطالبة الضحية كانت في التعليم الازهري مستشهدة بالتورط إبن عم الضحية كون قرار النيابة العامة بإحالة 5 متهمين إلى محكمة الجنايات معربة عن فرحتها بالقصاص للدماء إبنتها  " نفسي بنتي تنام في قبرها مرتاحة".
كما كشفت الأم وهي تبكي دموعا أن ابن عمها الأكبر -حد  المتهمين الرئيسين تمكن من  ابتزاز "بسنت"، عدة مرات من خلال رسائل الواتس ومكالمات هاتفية وإرسال صور ومقاطع فيديو المفبركة للفتاة وأرسل لها رسالة " أنه أولى من الغريب".

وأشارت  الأم عن تعجبها من خراب الأسرة مشيرة أن المجتمع تحول للغابة للاسف ومكنتش اتخيل أن  إبن عمها يعمل في بنتي كدة دة مسبناش في المستشفى، ولم يتضح لنا انه أحد المتهمين في ابتزاز بسنت حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي اذي بنتي والتسبب في انهاءها لحياتها بتناول حبة الغلال السامة ".
وشدد والدة الفتاة الضحية أن أحد  شيوخ القرية جاء خلال تدشين  واجب العزاء اخبرها انه رأي الضحية في منامه "فراشة في الجنه".

وكشفت الام  أنها لن تتصالح في حق ابنتها بسنت رغم أن أحد المتهمين ابن عم المجني عليها ،" حق بنتي مش فيه تصالح ابن عمها محترمش الدم اللى مع بنتي وصله القرابة" .

جنايات طنطا تقضي بإعدام شخصين ومعاقبة آخرين في قضية قتل موظف

شوماخر طنطا يقود سيارته "عزة فيراري" بدائية الصنع ويشارك في زف العرائس

رئيس جامعة طنطا يفتتح مركزي التطوير المهني بكليتي التجارة والهندسة.. غداً

ضبط 17 مركبة توكتوك مخالفة خلال حملة مرورية في طنطا

بالصور ...محافظ الغربية يترأس الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي

كما اشارت والدة الطالبة بسنت، نفيها القاطع حول ما تردد عن وجود مشروع خطوبة مع أحد المتهمين، وأن هذا كلام غير صحيح وأنها كانت ترفض الزواج وكان تفكيرها فقط في التعليم وتحقيق حلمها بأن تكون طبيبة، مبينة  أن أحد مشايخ القرية أدلي لها  أنها رأي طفلتها في منامه أنها فراشة تطير.

وأفادت والدة "بسنت" الضحية عن اللحظات الأخيرة  قبل ساعات من تناول  بسنت حبة حفظ الغلال مستشهدة أن إبنتها  تعرضت لحالة من  انهيار عصبي بسبب انتشار صور وفيديوهات لها بين شباب القرية، وأنها حاولت تهدئتها ولكن فشلت وفوجئت أنها تناولت حبة حفظ الغلال عقب صلاة الجمعة، تاركة رسالة خاصة أنها بريئة،

واستكملت بصرا حد ها  بأعلى صوتي واستغاثت بابنتي الأخرى من أجل إنقاذ نجلتي ومرافقتها في المستشفى وذلك بسبب صعوبة تحركها كونها مريضة مصابة بجلطة تعيقها في الحركة، ووجود خلافات أسرية مع والد بسنت.

كما أوضحت  والدة الضحية مفاجأة أن والد بسنت لديه الرغبة في التصالح ويمكن إقناعه بإعطائه قيراط أرض أو مبلغ مالي مقابل أن يتنازل عن حق ابنته.

وتابعت  والدة بسنت ضحية الابتزار الالكتروني بالغربية، أنها اتصدمت عندما كشفت التحقيقات عن تورط ابن عمها ومنزله  مجاور إلى منزلهم ، وأنه أحد المتهمين، وبعت رساله على هاتفها " انا أولى من الغريب"، معبرة عن غضبها مما يحدث و لا يعقل أن يحدث ذلك من ابن عمها وأبناء القرية.

النيابة العامة محكمة الجنايات بسنت الصور المفبركة كفرالزيات النائب العام ضحية الصور المفبركة الإبتزاز الإلكتروني

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يتفقد أعمال رصف المحاور المرورية بـ طنطا

تطوير شامل لمصنع تدوير القمامة بالمحلة الكبرى في الغربية

بالأسماء.. 7 مرشحين بالقائمة المبدئية لشغل وظيفة عميد هندسة طنطا

طلب إحاطة لوزيرة التجارة بشأن حقوق أصحاب مصانع خلط وتعبئة المنظفات الصناعي

انقلاب سيارة تاكسي بمياه ترعة في الغربية دون خسائر بشرية

رئيس جامعة طنطا: حققنا قفزة كبيرة فى تطوير المنظومة الإدارية

جنايات طنطا تقضي بإعدام شخصين ومعاقبة آخرين في قضية قتل موظف

شوماخر طنطا يقود سيارته "عزة فيراري" بدائية الصنع ويشارك في زف العرائس

ترشيحاتنا

مكنتش ماشية معاه.. نبيل الحلفاوي يعلق على أداء محمد صلاح

عضو البورصة المصرية: القطاع العقاري بمصر جاذب للاستثمار.. فيديو

إبراهيم سعيد: لو أنا مسؤول فى منتخب مصر لن أضم صلاح والمنتخب يفتقد الروح

المالية تعد دليلا مبسطا لاحتساب زيادات الأجور الجديدة.. صور

الصحة: تسجيل 1379 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 33 حالة وفاة

بايدن يهدد روسيا بعقوبات غير مسبوقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ستصل إلى 4 تحت الصفر.. تفاصيل الساعات الأكثر صقيعًا في تاريخ مصر

5 أعراض أكيدة.. مستشار الرئيس : نسبة إصابة الرئتين بـ أوميكرون أقل|فيديو

توقعات بسقوط ثلوج.. تحذير عاجل من طقس الخميس والجمعة| الشتاء الأصعب

الصحة : 5 نصائح لحماية الطالب من كورونا وأوميكرون أثناء الامتحانات |فيديو

توجيه من السيسي بتقليل الكثافات في الجامعات والمدارس والمصالح الحكومية

كارفور: أحد العملاء خالف اللوائح التنظيمية داخل فرع المعادي وتقدمنا بشكوى ضده

تعليق الدراسة 10 أيام في الجزائر بسبب كورونا

مسجل خطر.. القبض على المتهم بقتل لاعبة كرة السرعة في كفر الشيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المتهم بقتل روان الحسيني يجرى المعاينة التصويرية في دسوق بكفر الشيخ|شاهد

عيد ميلاد أنغام الـ50.. قصة زيجاتها الأربعة وسبب طلاقها من أحمد عز

رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل مشروع مراكز قيادة خارجى ذو مستويين "سهم-1" بالمنطقة المركزية العسكرية

أصحاب ولا أعز .. كل ما تريد معرفته عن أول فيلم عربي لـ نتفليكس

فيديو

أجواء جماهيرية لـ مشاهدة مباراة منتخب مصر أمام السودان |فيديو

خلعوا الحذاء.. نجوم أثاروا الجدل على السجادة الحمراء

ياشيخة اتقي الله.. مبروك عطية في رسالة نارية لإحدى الحموات

إجراءات مشددة.. عقوبات رادعة لمواجهة أوميكرون في مصر

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ