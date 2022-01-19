عميد إعلام القاهرة : استكمال امتحانات الترم الأول “أون لاين”، بسبب فيروس كورونا..فيديو

قالت دكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، إنه نتابع موقف الإصابات بكورونا، مؤكدة أنه لدينا وحدة للتعليم الإلكتروني والخدمات الطلابية، والتي ساهمت في نجاح الإمتحانات العام الماضي بطريقة “الأونلاين”.

وأضافت هويدا مصطفى، خلال، انه عملنا على متابعة حالات الإصابة بين الطلاب، مشيرة إلى أنه وضعنا شرط قبل دخول الإمتحان، إضا كان هناك إشتباه للإصابة بفيروس كورونا يتم تحديد موعد أخر للإمتحان.

وتابعت عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، أنه سيتم إستكمال إمتحانات الفصل الدراسي الأول “أون لاين”، بسبب فيروس كورونا.

توجيهات الرئيس السيسي

وأشارت هويدا مصطفى إلى أنه سنقوم بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتقليل الكثافات في الجامعات