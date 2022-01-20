شاهد| رسالة علاء مرسي لأبناء جيله.. وصمت غريب بعد سؤاله عن أحمد السقا

أعرب الفنان علاء مرسي، عن صمته الشديد بعدما قامت الإعلامية إنجي أنور، بسؤاله عن الفنان أحمد السقا، ليدخل علاء مرسي في صمت شديد وذهول قائلا"ربنا يكرمه".



وأضاف علاء مرسي، خلال حوار تلفزيوني مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة etc ، اليوم الأربعاء، أن الفنان أحمد السقا واحشني، ورغم ذلك غير غضبان منك".



وتابع الفنان علاء مرسي، أن أريد أن يجمعني لقاء خاص بالفنان الكبير محمد هنيدي خلال الفترة المقبلة، رغم علمي بأنشغاله بتصوير أعمال جديدة".

وعن سؤاله عن الفنان أشرف عبدالباقي، أجاب علاء مرسي، قائلا :"أشرف فنان متجدد ومتطور، وجمعتنا مقابلة الأسبوع الماضي".

قال الفنان علاء مرسي، إنه صنع بداية تاريخه في مسلسل ليالي الحلمية، وكانت إنطلاقة قوية له، مضيفا أن إصراره على كثرة تواجده في أفلام المقاولات، أضاع تاريخه.

وأضاف مرسي، خلال حوار تلفزيوني مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة Etc مساء اليوم الأربعاء، أنه بعد ليالي الحلمية، قام بتمثيل فوازير “حاجات ومحتاجات” أمام البطلة شريهان، ومحمد هنيدي.

وتابع علاء مرسي، "المخرج اسماعيل عبدالحافظ حذرني وقتها من الجري وراء تمثيل الأعمال الكوميدية، ولكني لم أسمع كلامه ونصائحه، كنت بالنسبة للمخرج الكبير إسماعيل عبدالحافظ الدلوعة".