المالية تعد دليلا مبسطا لاحتساب زيادات الأجور الجديدة.. صور

نشرت وزارة المالية اليوم دليلا مصورا " انفوجراف" يتضمن الزيادات المرتقبة في هيكل الأجور وتعويضات العاملين بالدولة اعتبارا من يوليو المقبل.



المالية توضح زيادة الاجور

وحدد انفوجراف المنشور عبر الصفحة الرسمية لوزارة المالية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تكلفة اعتماد الحد الأدني للأجور المقر بقرار جمهوري و كذلك العلاوات الدورية و الحوافز المقررة للعاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومن غير المخاطبين ويخضعون لكوادر أو قوانين خاصة .



المالية توضح زيادة الاجور المرتقبة

وأظهر انفوجراف وزارة المالية أن تكلفة تطبيقات زيادات الأجور الجديدة بلغت ٤٥ مليار جنيه من إجمالي ٤٠٠ مليار جنيه مدرجة بموازنة العام المالي المقبل.



المالية توضح زيادة الاجور

وأوضح انفوجراف وزارة الماليةأن الزيادات تضمنت حجم تحسن الاجور علي مستوي الدرجات الوظيفية المختلفة

المالية توضح زيادة الاجور المرتقبة



بالإضافة لزيادة رواتب العاملين بالقطاع الطبي .

المالية توضح زيادة الاجور المرتقبة

وزارة المالية توضح الزيادات المرتقبة فى الاجور.