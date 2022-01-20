المالية تعد دليلا مبسطا لاحتساب زيادات الأجور الجديدة.. صور

نشرت وزارة المالية اليوم دليلا مصورا " انفوجراف" يتضمن الزيادات المرتقبة في هيكل الأجور وتعويضات العاملين بالدولة اعتبارا من يوليو المقبل.
وحدد انفوجراف المنشور عبر الصفحة الرسمية لوزارة المالية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تكلفة اعتماد الحد الأدني للأجور المقر بقرار جمهوري و كذلك العلاوات الدورية و الحوافز المقررة للعاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومن غير المخاطبين ويخضعون لكوادر أو قوانين خاصة .
وأظهر انفوجراف وزارة المالية أن تكلفة تطبيقات زيادات الأجور الجديدة بلغت ٤٥ مليار جنيه من إجمالي ٤٠٠ مليار جنيه مدرجة بموازنة العام المالي المقبل.
وأوضح انفوجراف وزارة الماليةأن الزيادات تضمنت حجم تحسن الاجور علي مستوي الدرجات الوظيفية المختلفة
بالإضافة لزيادة رواتب العاملين بالقطاع الطبي .
وزارة المالية توضح الزيادات المرتقبة فى الاجور.