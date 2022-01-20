إبراهيم سعيد: لو أنا مسؤول فى منتخب مصر لن أضم صلاح والمنتخب يفتقد الروح

قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق أن اللاعبين الكبار فى منتخب مصر تفتقد الروح والقيادة داخل الملعب وذلك ظهر خلال مواجهة منتخب السودان ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال إبراهيم سعيد فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" لاعبي منتخب مصر تفتقد الشخصية والروح داخل الملعب وذلك ظهر للغاية طوال الفترة الماضية والآن أمام منتخب السودان".

وأضاف:" لو أنا مسؤول داخل منتخب مصر سأقوم باستبعاد جميع اللاعبين عدا فقط محمد الشناوي بما فيهم محمد صلاح".

وكان منتخب مصر حقق الفوز على منتخب السودان ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية بهدف دون رد سجله اللاعب محمد عبد المنعم مدافع الفراعنة من رأسية.