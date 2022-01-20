متحدث "تحيا مصر": أنشطة الصندوق أصبحت محط أنظار المؤسسات الدولية.. فيديو

قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق “تحيا مصر”، أن أنشطة الصندوق بدأت تكون محط أنظار لعدد من المؤسسات الدولية، خاصة بعد تنظيم عدد من القوافل خارج الحدود سواء فى غزة أو جيبوتى.

وأضاف "مختار"، خلال حواره ببرنامج ٨ الصبح المذاع على فضائية دى أم سى، أن الدور المنوط بصندوق تحيا مصر هو أن يكون وسيط لأجهزة الدولة وتوفير الجهود الخاصة للأسر الأولى بالرعاية.

وأشار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إلى أن صندوق تحيا مصر نظم أكبر قافلة فى العالم لتوفير غذاء للمستحقين خلال جائحة كورونا.

وتابع المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، أنه فى هذا الإطار تم تكريم صندوق تحيا مصر نظرا لهذه الجهود،.