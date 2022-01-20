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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشارى: 60% من مشاكل تأخر الإنجاب يعود على الرجل.. فيديو

الدكتور ياسين الفقي
الدكتور ياسين الفقي

قال الدكتور ياسين الفقي، استشاري جراحة الذكورة والعقم والضعف الجنسي، إن نسبة الرجال فى مشكلة تأخر الإنجاب قدرت بحوالي 60%، مشيرا إلى أن دوالي الخصيتين هي عبارة عن أن الأوعية الدموية الخاصة بالخصيتين تتمدد وتكبر، وعندما تكبر يتراكم بها كمية كبيرة من الدم.

وأضاف “الفقي”، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أن الدم الموجود في الأوردة من المفترض أن يتخذ من الخصية إلى القلب، وعندما يزيد يغط على نسيج الخصية بشكل زائد عن الحد، وبالتالي يحدث ضعف فى عدد الحيوانات المنوية لديه.

وفي سياق متصل، نوه استشاري الذكورة الدكتور ياسين الفقي الى أن العلاج الإشعاعي والكيماوي أحد أسباب انعدام الحيوانات المنوية بالسائل المنوي ، وكذلك إهمال مشكلة دوالي الخصيتين لفترة طويلة .

وفى سياق آخر، قال إن أهم طرق علاج ضعف الانتصاب هو اللجوء للحل الجراحي "الدعامة"، مؤكداً أن الدعامات هل الحل النهائي لعلاج ضعف الانتصاب.

وأوضح أن الدعامة هي عبارة عن جسم مصنع بطريقة حديثة، حيث يتم وضعه في النسيج الكهفي داخل العضو الذكرى، مشيراً إلى أن مجرد وجود هذه الدعامة في النسيج الكهفي للعضو الذكري، أصبح صلابته موجودة بنسبة 100%.

وأضاف استشاري جراحة الذكورة أنه يتم اللجوء إلى الحقن بـ الدعامات لمعالجة مشكلة ضعف الانتصاب عند الرجال، عندما يقوم المريض بتجربة كافة الأدوية المتاحة ولكن لن تأتي بأي فائدة.

الضعف الجنسي مشكلة تأخر الإنجاب دوالي الخصيتين كمية كبيرة من الدم استشاري جراحة الذكورة

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