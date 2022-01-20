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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تستهدف المدنيين وتزعزع الأمن في المنطقة

البحرين تدين الهجمات الإرهابية المتواصلة لميليشيا الحوثي

علم البحرين
علم البحرين

أدانت البحرين الهجمات الإرهابية المتواصلة لميليشيا الحوثي التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية والمنشآت الحيوية وتزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة والتي تشمل الهجمات المرتكبة ضد أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي أدى بعضها إلى سقوط ضحايا مدنيين.

جاء ذلك في كلمة البحرين، التي ألقاها السفير جمال فارس الرويعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن الحالة في الشرق الأوسط بما فيها قضية فلسطين، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، اليوم الخميس.

وتضمنت الكلمة استنكار البحرين بشدة للاعتداء الإرهابي الآثم الذي قامت به ميليشيا الحوثي مؤخرًا على منشآت مدنية في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات، والذي أسفر عن وفاة ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين بجروح كما أدانت اختطاف سفينة الشحن المدنية "الروابي" التي تحمل علم دولة الإمارات.

وأشار السفير البحريني إلى أن بلاده تعتبر هذه الاعتداءات الحوثية على المنشآت المدنية والمدنيين هي جرائم حرب، وتشكل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين الدولية واعتداءً سافرًا على أراضي البلدين، مؤكدًا تأييد المملكة لجميع الإجراءات التي سوف تتخذها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات للحفاظ على أمنهما واستقرارهما وسلامة المواطنين والمقيمين فيهما. 

ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات حازمة ضد هذه الميلشيا التي تؤكد أعمالها الإجرامية أنها منظمة إرهابية تشكل تهديدًا خطيرًا على أمن واستقرار المنطقة والعالم.
 

 

البحرين الحوثيين السعودية اليمن هجمات

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