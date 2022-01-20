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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في لفتة إنسانية.. رامي جمال يناشد الشعب المصري إنقاذ الطفل مصطفي| شاهد

صدى البلد

ناشد الفنان رامي جمال، الشعب المصري من أجل إنقاذ الطفل مصطفي الذي يحتاج الي علاج وعملية تتكلف ملايين الجنيهات، وذلك من خلال فيديو نشره علي صفحته الخاصة علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وظهر رامي جمال مع الطفل في الفيديو وهما يغنيان أغنية "سقف"، وعلق قائلاً: "#انقذوا_مصطفي انا وعدتك اني مش هسكت الا لما اعمل العملية ودموعك وآلمك ينتهوا.. الأمل في ربنا وفيكم اللي مش هيعرف يساعد بشكل مباشر يدعم الحملة دي لحد ما صوتنا يوصل ونبقي سبب بعد ربنا في تخفيف آلم مصطفي.. دموعك يا مصطفي علي قد ما تعبتني بس والله ما هرتاح غير لما اشوفك كويس دعمكم مهم جدا.. لا اراكم الله مكروه".

 

 

وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي: "ربنا يشفيه و يعفى عنه يااارب"، "ربنا يجازيك خير علي أعمالك"، "إنشاء الله الرئيس هيستجيب يارب".

 

 

 

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