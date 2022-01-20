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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان توافق على إعطاء لقاح "فايزر" للأطفال ما بين 5 و11 عاما

صدى البلد

وافقت لجنة تابعة لوزارة الصحة اليابانية، اليوم /الخميس/، على إعطاء لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما، مما يجعله أول لقاح متاح في اليابان لهذه الفئة العمرية.
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن نحو 7 ملايين طفل سيكونون مؤهلين لتلقي اللقاح اعتبارا من مارس المقبل على أقرب تقدير بمجرد الحصول على موافقة خاصة من وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية اليابانية.
وتقدمت شركة "فايزر" الأمريكية للأدوية وشريكتها الألمانية "بيونتيك" في نوفمبر الماضي بطلب للحصول على موافقة الحكومة اليابانية لتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما باللقاح المطور بشكل مشترك.
تجدر الإشارة إلى أن لقاح "فايزر-بيونتيك" متاح حاليا فقط للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما فأكثر في اليابان.
وانقسم الخبراء حول ضرورة تحصين الأطفال الصغار إذ من غير المحتمل أن تظهر عليهم أعراض خطيرة حتى لو أصيبوا بفيروس كوفيد-19.
وبحسب وزارة الصحة اليابانية، سيتم استخدام ثلث جرعة الكبار في تطعيم الأطفال في هذه الفئة العمرية، كما سيستخدم لقاح فايزر المصمم خصيصا للأطفال على الرغم من أن المكونات النشطة هي نفسها.
 

 

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