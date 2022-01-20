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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 235 ألف جنيه.. تويوتا بيلتا موديل 2022.. صور

تويوتا بيلتا موديل
تويوتا بيلتا موديل 2022

تقدم شركة تويوتا العديد من الموديلات داخل السوق العالمي والمصري، والتي تتنوع بين فئة السيارات الرياضية SUV، والكروس اوفر، والهاتشباك، والسيدان، ومنها النسخة الجديدة "بيلتا" والتي تنطلق عبر فئتين من التجهيزات.

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تويوتا بيلتا موديل 2022 

 

تصميم السيارة تويوتا بيلتا موديل 2022 
 

ترتكز السيارة تويوتا بيلتا موديل 2022 على جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 15 و 16 بوصة، مع مصابيح أمامية حادة المظهر، ومرايات جانبية ذات شارات ضوئية، مع شبكة امامية متعددة المقاطع الهوائية باللون الأسود، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم، بينما تأتي السيارة بطول كلي يبلغ 4490 مم، وبعرض يبلغ 1730 مم، و 1475 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين تتسع إلى 478 لتر.

تويوتا بيلتا موديل 2022 

 

أداء السيارة تويوتا بيلتا موديل 2022 

 

تستمد تويوتا بيلتا موديل 2022 قوتها من محرك 4 سلندر 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 103 حصانا، وعزم اقصى للدوران 138 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي عن طريق علبة تروس اوتوماتيكية من 4 سرعات، وبهذه الإمكانيات الفنية تنطلق السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق 12 ثانية.

 

تويوتا بيلتا موديل 2022 

 

تجهيزات السيارة تويوتا بيلتا موديل 2022

 

دعمت السيارة بباقة من التجهيزات بحسب الفئات المقدمة ومنها، شاشة لعرض الوسائط المتعددة والتي يبلغ قياسها 7 بوصة، مع عجلة قيادة مالتي فانكشن، بالإضافة إلى حساسات ركن خلفية، وكاميرا لدعم قائد المركبة، ومرايات جانبية كهربائية، ونظام صوتي وترفيهي، ومدخل AUX و USB، مع زجاج كهربائي، ومكيف هواء، وفرامل ABS و EBD، وعدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS.

تويوتا بيلتا موديل 2022 

 

أسعار السيارة تويوتا بيلتا موديل 2022 في مصر 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك ACTIVE موديل 2022 بقيمة قدرها 235 الف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك SMART موديل 2022 بقيمة قدرها 275 الف جنيه.

تويوتا بيلتا موديل 2022 
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