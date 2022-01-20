عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ديناميكية هوائية فريدة.. زاكوي تحول تويوتا سوبرا إلى سمكة قرش بخياشيم بالصور

تويوتا سوبرا القرش
تويوتا سوبرا القرش

 

تتمتع سيارة  تويوتا  سوبرا بشعبية كبيرة، منذ بدايتها وحتى الآن مع موديل A90 الحالي ولكن يبدو أن شركة Zacoe Performance لم تنكن مقتنعة بالشكل الأصلي للسوبرا وقامت بعدة تعديلات على جسم الهيكل والمحركات ليتكون شبيهة بسمكة القرش، بإمكانيات أعلى و ديناميكية هوائية معززة.

تويوتا سوبرا

وفقا لموقع "موتور وان" المتخصص في السيارات، وضعت شركة Zacoe بصمتها على  تويوتا  سوبرا بدءا من لون الطلاء الخارجي وهو اللون الرمادي الأخضر في عرضها التقديمي للسيارة، ومرورا بفتحات الهواء البارزة على الجوانب التي حرصت الشركة أن تكون شبيهة جدا بخياشيم سمكة القرش، في تماهي كامل مع هذا الكائن البحري العملاق ذو القدرات الجبارة.

أرفق شركة زاكوي الإعلان عن حزمة تعديلات  تويوتا  سوبرا، بعبارة تحذيرية من سمكة قرش قادمة، لتلصق في الأذهان هذا الارتباط بين شكل السيارة المعدلة و السمكة العملاقة.

تويوتا سوبرا

بالنسبة لحزمة الترقيات، تضيف شركة زاكوي مكونات ألياف الكربون على جميع أجزاء السيارة، تم تبديل الرفارف والألواح المربعة للحصول على جهة خلفية شبيهة بالسمكة، وضعت على الرفارف 3 زوائد إضافية ، جنبًا إلى جنب مع غطاء محرك معقد يحتوي على شفاطات هواء في المنتصف. غطاء المحرك أيضًا يحتوي على خياشيم سمك القرش، مع طبقة كاملة من ألياف الكربون مع جناح ضخم على الصندوق الخلفي ولمسات وحواف كلها من ألياف الكربون يمكن ملاحظتها بكل وضوح على مقدمة السيارة.

تويوتا سوبرا

أقواس العجلات أصبحت أكثر اتساعا سواء في الأمام أو الخلف مع ربطهم بستائر جانبية في شباك المقصورة الداخلية لتمنح سوبرا مظهرًا أكثر انخفاضا و خلوص أرضي قليل. لم تذكر زاكوي الترقيات الميكانيكية لنظام التعليق، لذا فمن غير الواضح ما إذا كانت غيرت من الخلوص الأرضي، ولكن الواضح جدا هو المظهر العدواني الشرس الناتج عن تغيير في  مجموعة أدوات الجسم هذه، على سبيل المثال نجد في الخلف جهة مربعة للسيارة بزوايا حادة، مع دفيوزر (مشتت) هواء منخفض وجناح علوي كبير.

 

لم تعلن زاكوي للأداء عن الأسعار لهذه السيارة المعدلة أو كم نسخة ستطرحها للعملاء من تويوتا سوبرا الشبيهة بسمكة القرش ومع ذلك ، تستعد الشركة لفتح باب تقديم الطلبات من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي.

Zacoe تويوتا تويوتا سوبرا شركة زاكوي سمكة القرش

موضوعات متعلقة

تحالف ضد الريادة الصينية.. تفاصيل الشراكة بين فولكس فاجن وبوش لتحقيق التفوق الأوروبي

هينيسي تحول فورد رابتور إلى ديناصور "فيلوسيرابتور" بقوة حصانية خارقة

نسعى للاستمرار في دور البطولة.. تغييرات هيكلية في إدارة "لامبورجيني"

ستيلانتس تعلن في 1 مارس خطتها التوسيعة طويلة الأمد

أستون مارتن تشوق جمهورها.. انتظروا أفخم سيارة SUV في العالم|شاهد

للسنة الثالثة على التوالي.. تراجع مبيعات رينو بنسبة 5.2 %

رئيس داسيا موتورز: نسعى لجعل السيارات الكهربائية والهايبرد في متناول الجميع

ميرا إس معروضة للبيع بالمزاد العلني… حكاية أقبح سيارة فيراري

ترشيحاتنا

احذروا الساعات المقبلة.. أسباب موجة البرد القارس وتأثيراتها حتى 25 يناير

الصحة تحسم الجدل حول علاقة لقاح كورونا وخصوبة المرأة

خلافات على الميراث.. تفاصيل استغاثة سيدة من شقيقها وشقيقتها

إنتاج لقاحات كورونا.. عبدالغفار يبحث مع السفير الدنماركي سبل التعاون في القطاع الصحي

لحظة سرقة خردة .. تفاصيل فيديو تكبيل شخص والاعتداء عليه بالغربية

ذكرى ميلاد المنشاوي.. أهم 10 محطات في مسيرة مقرئ الجمهورية العربية المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ستصل إلى 4 تحت الصفر.. تفاصيل الساعات الأكثر صقيعًا في تاريخ مصر

غلق وتشميع مطعم مأكولات سورية شهير بالطالبية في الجيزة

مستشار الرئيس:إذا احتاج الوضع لغلق كلي أو جزئى لمواجهة كورونا سيعلن فى وقته

المسافرون إلى البحرين.. قرار عاجل من مصر للطيران

الحرارة تصل للصفر.. "الأرصاد": الطقس غدا شديد البرودة

عقوبات جديدة .. قرارات عاجلة من رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي والإسماعيلي

ليه الناس كلها عندها برد؟.. تفاصيل وأرقام مفزعة تجيب على السؤال

الخميس اجازة بمناسبة عيد الشرطة بدلا من الثلاثاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"صندوق الدنيا".. تفاصيل أحدث عروض مسرح مصر قبل تقديمها غدا

أول أيام برج الدلو .. حظك اليوم والصفات والعيوب

جنة الخالق على الأرض.. أشهر الأماكن السياحية بمدينة سانت كاترين

سوسن بدر ضيفة الحلقة الأولى.. انطلاق برنامج الستات لسهير جودة ومفيدة شيحة

فيديو

تجربة مرشحة في الأدبيات العسكرية العالمية| كيف واجهت الدولة الإرهاب في سيناء.. شاهد

موقف مضحك.. يحيى الفخراني يتصدر التريند بسبب "فأر" !

ماذا قدمت سليمة موكانسانغا أول حكمة في تاريخ كأس أمم إفريقيا للرجال .. فيديوجراف

هبطّلك كورة.. تفاصيل "خناقة" وليد سليمان وياسر إبراهيم خلال مران الأهلي| فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ