ديناميكية هوائية فريدة.. زاكوي تحول تويوتا سوبرا إلى سمكة قرش بخياشيم بالصور

تتمتع سيارة تويوتا سوبرا بشعبية كبيرة، منذ بدايتها وحتى الآن مع موديل A90 الحالي ولكن يبدو أن شركة Zacoe Performance لم تنكن مقتنعة بالشكل الأصلي للسوبرا وقامت بعدة تعديلات على جسم الهيكل والمحركات ليتكون شبيهة بسمكة القرش، بإمكانيات أعلى و ديناميكية هوائية معززة.

تويوتا سوبرا

وفقا لموقع "موتور وان" المتخصص في السيارات، وضعت شركة Zacoe بصمتها على تويوتا سوبرا بدءا من لون الطلاء الخارجي وهو اللون الرمادي الأخضر في عرضها التقديمي للسيارة، ومرورا بفتحات الهواء البارزة على الجوانب التي حرصت الشركة أن تكون شبيهة جدا بخياشيم سمكة القرش، في تماهي كامل مع هذا الكائن البحري العملاق ذو القدرات الجبارة.

أرفق شركة زاكوي الإعلان عن حزمة تعديلات تويوتا سوبرا، بعبارة تحذيرية من سمكة قرش قادمة، لتلصق في الأذهان هذا الارتباط بين شكل السيارة المعدلة و السمكة العملاقة.

تويوتا سوبرا

بالنسبة لحزمة الترقيات، تضيف شركة زاكوي مكونات ألياف الكربون على جميع أجزاء السيارة، تم تبديل الرفارف والألواح المربعة للحصول على جهة خلفية شبيهة بالسمكة، وضعت على الرفارف 3 زوائد إضافية ، جنبًا إلى جنب مع غطاء محرك معقد يحتوي على شفاطات هواء في المنتصف. غطاء المحرك أيضًا يحتوي على خياشيم سمك القرش، مع طبقة كاملة من ألياف الكربون مع جناح ضخم على الصندوق الخلفي ولمسات وحواف كلها من ألياف الكربون يمكن ملاحظتها بكل وضوح على مقدمة السيارة.

تويوتا سوبرا

أقواس العجلات أصبحت أكثر اتساعا سواء في الأمام أو الخلف مع ربطهم بستائر جانبية في شباك المقصورة الداخلية لتمنح سوبرا مظهرًا أكثر انخفاضا و خلوص أرضي قليل. لم تذكر زاكوي الترقيات الميكانيكية لنظام التعليق، لذا فمن غير الواضح ما إذا كانت غيرت من الخلوص الأرضي، ولكن الواضح جدا هو المظهر العدواني الشرس الناتج عن تغيير في مجموعة أدوات الجسم هذه، على سبيل المثال نجد في الخلف جهة مربعة للسيارة بزوايا حادة، مع دفيوزر (مشتت) هواء منخفض وجناح علوي كبير.

لم تعلن زاكوي للأداء عن الأسعار لهذه السيارة المعدلة أو كم نسخة ستطرحها للعملاء من تويوتا سوبرا الشبيهة بسمكة القرش ومع ذلك ، تستعد الشركة لفتح باب تقديم الطلبات من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي.