قطع الكهرباء عن مناطق متفرقة بالغردقة .. غدا

أعلنت محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربي عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة، لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل إدارة الصيانة بقطاع كهرباء شبكات البحر الأحمر.

وسيتم فصل التيار الكهربائي غدا السبت عن مناطق الكوثر، فانتازيا ، افراس، وتقسيم الإنتر 3، ونوران، الجندول 2 بالغردقة من الساعة 9 صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

وكان أكد مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أنه عادة ما يتم فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.