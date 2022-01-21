ميرهان حسين برفقة هالة فاخر من كواليس مسرحية عائلة كازانوفا



نشرت الفنانة مريهان حسين عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة صور من كواليس بروفات العرض المسرحي"عائلة كازانوفا".



وظهرت مربهان في الصور بصحبة الفنانة الكبيرة هالة فاخر، إذ من المقرر أن يقدم العرض ضمن فعاليات موسم الرياض، في المملكة العربية السعودية، يوم 2 فبراير المقبل.



وانضمت الفنانة ميرهان حسين إلى فريق عمل العرض المسرحي، بعد اعتذار دينا الشربيني، عن المشاركة، بسبب انشغالها في أكثر من مشروع فني، من بينها مشاركتها في سباق الدراما الرمضانية بمسلسل «مشوار لحد هناك»، بالإضافة إلى عمل مسرحي آخر، يجمعها بالفنانة ياسمين رئيس.

وتجمع «عائلة كازانوفا» في بطولتها مجموعة من نجوم الكوميديا، من بينهم الفنانة هالة فاخر، سليمان عيد، بدرية طلبة بالإضافة إلى حمدي الميرغني، والمسرحية من تأليف ضياء محمد، ومن إخراج هشام عطوة.