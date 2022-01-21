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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تحذر روسيا بسبب أوكرانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حذرت وزيرة خارجية بريطانيا ليز تروس، اليوم الجمعة، روسيا من غزو أوكرانيا، مؤكدة أن هذا الأمر سيكون له عواقب وخيمة.

وقالت روس في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز: "نقف إلى جانب أوكرانيا ونطالب روسيا بخفض التصعيد، لأن غزو أوكرانيا سيقود إلى سقوط عدد كبير من الضحايا".

وأضافت الوزيرة البريطانية: "نعيش فترة من التوتر لم نشهدها منذ انتهاء الحرب الباردة".

وكان رئيس وزراء بريطانيا حذر، أمس من أنه إذا توغلت روسيا في أوكرانيا "فسيكون ذلك كارثة على أوكرانيا وروسيا والعالم".

وقال جونسون، في حديثه لصحفيين خلال زيارته مركزا طبيا في مدينة تونتون: "تقف المملكة المتحدة بشكل صريح وراء سيادة وسلامة أوكرانيا".

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وأضاف: "إذا قامت روسيا بأي نوع من التوغل في أوكرانيا، أعتقد أن ذلك سيكون كارثة ليس فقط لروسيا، بل على العالم بأسره".

وجاء حديث جونسون، في وقت اجتمع فيه وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا في برلين، أمس الخميس، لتشكيل جبهة موحدة ضد روسيا بسبب مخاوف من أنها ربما تخطط لغزو أوكرانيا.

ودفعت الحشود الروسية، التي تقدر بنحو 100 ألف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية، الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، للإعراب عن مخاوف بشأن غزو روسي محتمل لأوكرانيا.

وحذر بايدن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن من أن بلاده ستدفع "ثمنا باهظا" في الأرواح وعزلة محتملة عن النظام المصرفي العالمي "إذا فعلت ذلك".

من جهتها، تنفي روسيا أنها تخطط لغزو أوكرانيا، وتتهم الغرب بالتخطيط "لاستفزازات" في أوكرانيا، مستشهدة بتسليم أسلحة إلى البلاد بواسطة طائرات نقل عسكرية بريطانية في الأيام الأخيرة.

 

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