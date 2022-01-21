بعد حفله بموسم الرياض.. تركي آل الشيخ يحتفى بتكريم محمد عبده.. فيديو وصور

حرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على الاحتفاء بفنان العرب محمد عبده بعد حفله الغنائي الذي أحياه أمس الخميس بموسم الرياض.



ونشر آل الشيخ، صورة تجمعه به، عبر حسابه على تويتر، خلال حفلته الكبيرة التي أقامها امس ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الثانية في العاصمة السعودية الرياض.



وصعد المستشار تركي آل الشيخ -رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية- على المسرح في مفاجأة لفنان العرب محمد عبده ، خلال حفل الأخير في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، امس الخميس 20يناير، وعانقه عناقًا شديدًا، وقدم له عدد من البورتريهات.

يذكر أن المستشار تركى آل الشيخ قد عاد إلى الرياض عقب رحلة علاج بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد تعافى من أزمته الصحية الأخيرة.

IMG_٢٠٢٢٠١٢١_٠٤٣٦٥٢ IMG_٢٠٢٢٠١٢١_٠٤٣٦٣٦ IMG_٢٠٢٢٠١٢١_٠٤٣٦٢٠ IMG_٢٠٢٢٠١٢١_٠٤٢٠٤٨ IMG_٢٠٢٢٠١٢١_٠٤٢٠٣٤ IMG_٢٠٢٢٠١٢١_٠٤٢٠٢٥ IMG_٢٠٢٢٠١٢١_٠٤٢٠١٤ IMG_٢٠٢٢٠١٢١_٠٤٠١٢٨







