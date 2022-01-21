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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جويل مردينيان تخطف الأنظار بجمالها في أحدث جلسة تصوير

جويل مردينيان
جويل مردينيان

 

 


نشرت الإعلامية وخبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت جويل مردينيان في الصورة باطلالة انيقة، مرتدية جامبسوت  باللون البيج اللامع، تاركة شعرها الاشقر القصير منسدل، واعتمدت مكياج ملائم لبشرتها.

وتحرص جويل مردينيان، على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.


وجويل مردينيان مذيعة لبنانية تقدم برنامج «جويل»على قناة «إم بي سي»، وكانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج، ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي.

 

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IMG_٢٠٢٢٠١٢٠_٢٣٢٨٣٣

 

الإعلامية اللبنانية جويل مردينيان إطلالة جويل مردينيان جلسة تصوير إطلالة انيقة صورة جديدة تخطف الانظار بجمالها

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