عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وسط الطبيعة.. سارة ناجي تبرز جمالها بإطلالة شتوية

سارة ناجي
سارة ناجي

حرصت الفنانة سارة ناجي علي مشاركة جمهورها بصورة جديدة لها من خلال حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".


وظهرت سارة ناجي باطلالة شتوية وسط احضان الطبيعة مرتدية توب صوف اسود وجيب باللونين الابيض والاسود مكشوف الساق ابرز عن جمالها وأناقتها، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور".


أما من الناحية الجمالية اعتمدت سارة ناجي على المكياج الملائم لإطلالتها حيث وضعت أحمر شفاه باللون النبيتي، كما اختارت لخصلات شعرها الاشقر تسريحة جذابة مناسبة لإطلالتها مما أضفى على إطلالتها الرقة والنعومة.


تعود الفنانة سارة ناجى للدراما مجدداً،ً  بعد أن قدمت مسلسل "دلع بنات" مع النجمة مى عز الدين" عام 2014، حيث تشارك في بطولة مسلسل "ولاد عابد" من بطولة رياض الخولى وصفاء الطوخى وعدد آخر من النجوم، تأليف سماح الحريرى، وإخراج أكرم فريد.


وتقدم سارة ناجى شخصية "نانا" في مسلسل "ولاد عابد"، وهى امرأة ذو أصول أرستقراطية، ولديها سلسلة "جاليرى" لبيع التحف والألماظات والذهب وخلافه، وخلال أحداث المسلسل، تقع في حب "عابد" – رياض الخولى، وتتزوجه، ويحدث بينهما مفارقات مثيرة .


مسلسل "ولاد عابد" يعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم في قائمة أبطاله كلاً من: أيتن عامر، رياض الخولي، صبري فواز، محسن محيي الدين، صفاء الطوخي، فراس سعيد، صفوة، فيدرا، سما إبراهيم، جميل برسوم، تاتيانا، محمد رضوان، سارة ناجى، عفاف مصطفى، أسامة عبد الله وعدد كبير من شباب معهد فنون مسرحية.

 

IMG_٢٠٢٢٠١٢٠_٢١٠٣٤٧
IMG_٢٠٢٢٠١٢٠_٢١٠٣٤٧


https://www.instagram.com/sarah_nagi_official/p/CY9lFzrAEXX/?utm_medium=copy_link

وسط الطبيعة سارة ناجي إطلالة شتوية اطلالة تبرز جمالها صورة جديدة

ترشيحاتنا

إجراءات جديدة.. الصحة تعلن شروط دخول مصر

كأس رابطة الأندية المحترفة.. موعد مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي والقنوات الناقلة

أخبار العالم| التحالف يدك معاقل الحوثي في اليمن.. والبرهان يكلف 15 وزيرا جديدا

ضياء السيد يحتوي غضب زيزو ويطالبه بتكرار تجربة "البديل الذهبي"

كأس رابطة الأندية المحترفة.. موعد مباراة الأهلي والمقاولون والقنوات الناقلة

دعاء الجمعة .. ردده قبل أذان المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ستصل إلى 4 تحت الصفر.. تفاصيل الساعات الأكثر صقيعًا في تاريخ مصر

خبير مشروعات: ارتفاع دخل المواطن إلى 20 ألف جنيه شهريا|قريبا ..فيديو

المسافرون إلى البحرين.. قرار عاجل من مصر للطيران

مستشار الرئيس:إذا احتاج الوضع لغلق كلي أو جزئى لمواجهة كورونا سيعلن فى وقته

حقيقة نقل عادل إمام إلى المستشفى في وعكة صحية

صدمة للسولية ومرموش.. حسام حسن يختار تشكيل منتخب مصر الأمثل

بعد استغاثة سيدة من شقيقيها.. الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث

موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف قطار عمر البطل.. رحيل عم صلاح منقذ كنيسة مارمينا من الإرهاب

سقوط مدو لحامل اللقب.. هل يمتطي الفراعنة ظهور الأفيال لعبور دور الـ16 بأمم افريقيا؟

بعد توجيهات الرئيس عن الدراسة والعمل.. ما اجراءات الدولة لمواجهة خطر أوميكرون ؟

احذروا الساعات المقبلة.. أسباب موجة البرد القارس وتأثيراتها حتى 25 يناير

فيديو

ابتكر طريقة لجمع 10 ملايين دولار من بث مباشر.. من هو ابو فله نصير الغلابة ؟ «فيديو»

هتتفضح .. كيف ردت الفنانة سمية الخشاب على المتحرشين؟ "فيديو"

اتفاقيات مهمة وفرص تعاون.. ملخص زيارة رئيس كوريا الجنوبية إلى مصر ولقائه بالسيسي "فيديو"

تجربة مرشحة في الأدبيات العسكرية العالمية| كيف واجهت الدولة الإرهاب في سيناء.. شاهد

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ