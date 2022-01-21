وسط الطبيعة.. سارة ناجي تبرز جمالها بإطلالة شتوية

حرصت الفنانة سارة ناجي علي مشاركة جمهورها بصورة جديدة لها من خلال حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".



وظهرت سارة ناجي باطلالة شتوية وسط احضان الطبيعة مرتدية توب صوف اسود وجيب باللونين الابيض والاسود مكشوف الساق ابرز عن جمالها وأناقتها، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور".



أما من الناحية الجمالية اعتمدت سارة ناجي على المكياج الملائم لإطلالتها حيث وضعت أحمر شفاه باللون النبيتي، كما اختارت لخصلات شعرها الاشقر تسريحة جذابة مناسبة لإطلالتها مما أضفى على إطلالتها الرقة والنعومة.



تعود الفنانة سارة ناجى للدراما مجدداً،ً بعد أن قدمت مسلسل "دلع بنات" مع النجمة مى عز الدين" عام 2014، حيث تشارك في بطولة مسلسل "ولاد عابد" من بطولة رياض الخولى وصفاء الطوخى وعدد آخر من النجوم، تأليف سماح الحريرى، وإخراج أكرم فريد.



وتقدم سارة ناجى شخصية "نانا" في مسلسل "ولاد عابد"، وهى امرأة ذو أصول أرستقراطية، ولديها سلسلة "جاليرى" لبيع التحف والألماظات والذهب وخلافه، وخلال أحداث المسلسل، تقع في حب "عابد" – رياض الخولى، وتتزوجه، ويحدث بينهما مفارقات مثيرة .



مسلسل "ولاد عابد" يعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم في قائمة أبطاله كلاً من: أيتن عامر، رياض الخولي، صبري فواز، محسن محيي الدين، صفاء الطوخي، فراس سعيد، صفوة، فيدرا، سما إبراهيم، جميل برسوم، تاتيانا، محمد رضوان، سارة ناجى، عفاف مصطفى، أسامة عبد الله وعدد كبير من شباب معهد فنون مسرحية.

IMG_٢٠٢٢٠١٢٠_٢١٠٣٤٧



https://www.instagram.com/sarah_nagi_official/p/CY9lFzrAEXX/?utm_medium=copy_link