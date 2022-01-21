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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

روب أبيض .. شمس الكويتية تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور

شمس الكويتية
شمس الكويتية

 

 

نشرت الفنانة شمس الكويتية، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جذابة.


وتألقت شمس بإطلالة انيقة مرتدية روب أبيض أنيق، اتسم التصميم بأنه جمع بين الأناقة والبساطة، وعلقت على الصورة قائلة "التجاهل يُعيد كل شخص إلى حجمه الحقيقي".


وأكملت شمس الكويتية ، إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من المكياج، واختارت أن تبرز جمال عينيها و الماسكرا، مع وضع الكشميري كأحمر شفاه.


يذكر ان آخر أعمال المطربة شمس هو المسلسل السعودي الكوميدى "عوض أبا عن جد " وشاركها البطولة الفنان أسعد الزهراني، وحبيب الحبيب، وعبد المجيد الرهيدي، من تأليف خلف الحربى، وإخراج أوس الشرقى.


طرحت النجمة الكويتية شمس مؤخراً اغنيتها  الجديدة "اطين عيشته" على طريقة اللايركس عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، الاغنية من كلمات : رامي العبودي الحان : نور الزين توزيع : عمار عدنان ومكس وماستر : طيف عادل مونتاج : حسن هيبتا.

 

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IMG_٢٠٢٢٠١٢١_٠٥٤٢١٣
روب ابيض الفنانة شمس الكويتية إطلالة جذابة أحدث ظهور تستعرض اناقتها

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