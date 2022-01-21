مى حلمى تتألق بإطلالة جريئة بالأبيض والأسود | صورة

نشرت المذيعة مى حلمى، عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور “إنستجرام”، صورة ظهرت فيها بإطلالة جريئة بالأبيض والأسود.

وارتدت مى فستانا أسود حمالات قصيرا، ووضعت قدما فوق الأخرى كاشفة عن ساقيها، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، فى ظهور جرىء، وعلقت علي الصور قائلة: "تعالى أدلعك قولى إيه هيمنعك".



ومي حلمي مذيعة في مجال الرياضة، بدأت مسيرتها من خلال برامج الراديو، وانتقلت حاليا إلى برامج تليفزيونية.

يشار إلى أن آخر ما قدمته مي حلمي إعلاميًّا؛ هو برنامج الحكم، الذي يعرض حاليا على قناة الحدث اليوم.

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https://www.instagram.com/maihelmy.official/p/CY9uoZULGyk/?utm_medium=copy_link