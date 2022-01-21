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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مى حلمى تتألق بإطلالة جريئة بالأبيض والأسود | صورة

مى حلمى
مى حلمى

نشرت المذيعة مى حلمى، عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور “إنستجرام”، صورة ظهرت فيها بإطلالة جريئة بالأبيض والأسود.

 

وارتدت مى فستانا أسود حمالات قصيرا، ووضعت قدما فوق الأخرى كاشفة عن ساقيها، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، فى ظهور جرىء، وعلقت علي الصور قائلة: "تعالى أدلعك قولى إيه هيمنعك".


ومي حلمي مذيعة في مجال الرياضة، بدأت مسيرتها من خلال برامج الراديو، وانتقلت حاليا إلى برامج تليفزيونية.

يشار إلى أن آخر ما قدمته مي حلمي إعلاميًّا؛ هو برنامج الحكم، الذي يعرض حاليا على قناة الحدث اليوم. 

 

IMG_٢٠٢٢٠١٢٠_٢٣٢٤٥٧
IMG_٢٠٢٢٠١٢٠_٢٣٢٤٥٧


https://www.instagram.com/maihelmy.official/p/CY9uoZULGyk/?utm_medium=copy_link

بالابيض والاسود مي حلمي اطلاله جريئه المذيعة مي حلمي فستانا أسود برنامج الحكم

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