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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تشهد تقلبات جوية.. تعرف على طقس السعودية اليوم

السعودية
السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد السعودية، حالة من التقلبات الجوية على عدد من المناطق، تتمثل في نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من الرؤية الأفقية.

وتشمل الحالة خلال الساعات القادمة كل من الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة وتبوك والقصيم والشرقية، وفق صحيفة عاجل.

ومن المتوقع أن تشهد منطقة تبوك أتربة مثارة ورياحاً نشطة مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أملج، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الجمعة.

كما تشهد منطقة القصيم موجة باردة مع نشاط في الرياح السطحية، وتشمل الحالة البكيرية والفوارة وبريدة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.

كذلك تشهد منطقة الرياض رياحاً نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتحديدًا في الأفلاج والسليل وليلى ووادي الدواسر والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والغاط والمزاحمية وحوطة بني تميم ورماح، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الجمعة.

كذلك تشهد الشرقية رياحاً نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والقطيف وبقيق وسلوى والخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن الجبيل والخبر والدمام والظهران ورأس تنورة.

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